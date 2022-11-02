اعزام هیأتی از ایران برای گفتگو با آژانس در روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان در جریان نشست خبری مشترک با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه گفت: در خصوص شروع گفتگوها و تقویت همکاری‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی روزهای آینده هیئتی از تهران به وین اعزام خواهد شد.

وی افزود: در این خصوص بین آقای اسلامی و گروسی اتفاق نظر وجود دارد و امیدواریم که آژانس با نگاه فنی و بر اساس آنچه که در روزهای اخیر توافق کردیم نسبت به حل و فصل برخی اتهامات که از طرف آژانس مطرح شده است، از مسیر همکاری‌های فنی اقدام کند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تا دقایق دیگر تماس تلفنی با آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دارم.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: گفتگوهای متنوعی را در خصوص پیگیری مناسبات دوجانبه به ویژه درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری داشتیم.

وی افزود: در مقایسه با یک سال گذشته حجم تبادل تجاری دو کشور افزایش قابل توجهی داشته است و رفت و آمد هیئت‌های تجاری و اقتصادی در بخش خصوصی به صورت ویژه چشمگیر است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در هماهنگی با سوریه از مواضع مشترکی برخوردار است. همچنین درباره روان سازی همکاری‌های تجاری و اقتصادی مشورت کردیم.

وی افزود: توافق داریم در آینده نزدیک کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را با حضور نخست وزیر سوریه و میزبانی آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور در تهران برگزار کنیم.