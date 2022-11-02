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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۸

امیرعبداللهیان خبر داد:

اعزام هیأتی از ایران برای گفتگو با آژانس در روزهای آینده

اعزام هیأتی از ایران برای گفتگو با آژانس در روزهای آینده

وزیر امور خارجه گفت: در خصوص شروع گفتگوها و تقویت همکاری‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی روزهای آینده هیئتی از تهران به وین اعزام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان در جریان نشست خبری مشترک با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه گفت: در خصوص شروع گفتگوها و تقویت همکاری‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی روزهای آینده هیئتی از تهران به وین اعزام خواهد شد.

وی افزود: در این خصوص بین آقای اسلامی و گروسی اتفاق نظر وجود دارد و امیدواریم که آژانس با نگاه فنی و بر اساس آنچه که در روزهای اخیر توافق کردیم نسبت به حل و فصل برخی اتهامات که از طرف آژانس مطرح شده است، از مسیر همکاری‌های فنی اقدام کند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تا دقایق دیگر تماس تلفنی با آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دارم.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: گفتگوهای متنوعی را در خصوص پیگیری مناسبات دوجانبه به ویژه درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری داشتیم.

وی افزود: در مقایسه با یک سال گذشته حجم تبادل تجاری دو کشور افزایش قابل توجهی داشته است و رفت و آمد هیئت‌های تجاری و اقتصادی در بخش خصوصی به صورت ویژه چشمگیر است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در هماهنگی با سوریه از مواضع مشترکی برخوردار است. همچنین درباره روان سازی همکاری‌های تجاری و اقتصادی مشورت کردیم.

وی افزود: توافق داریم در آینده نزدیک کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را با حضور نخست وزیر سوریه و میزبانی آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور در تهران برگزار کنیم.

کد مطلب 5623093

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