اهدای عضو دهمین ایثارگر اردبیلی جانی دوباره به بیماران بخشید

رامین نسیمی دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زنده یاد «رحیم ستاری سادات» ۲۹ ساله، اهل و ساکن اردبیل به دنبال حادثه رانندگی و با تشخیص خونریزی مغزی در بخش آی.سی.یو جراحی اعصاب بیمارستان فاطمی بستری شده بود.

وی افزود: علی‌رغم مراقبت‌های درمانی و وجود علائم مرگ مغزی از ابتدای پذیرش در بیمارستان، توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز تأیید شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل بیان کرد: با رضایت خانواده، بیمار شامگاه روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

نسیمی‌دوست افزود: با از خود گذشتگی خانواده این ایثارگر، به نیازمندان لیست انتظار پیوند، جانی دوباره بخشیدند.