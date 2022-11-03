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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۹

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت امام حسین (ع):

اولین ساختمان تشخیص سرطان در شهرضا احداث می‌شود

اولین ساختمان تشخیص سرطان در شهرضا احداث می‌شود

شهرضا _ مدیر عامل مجمع خیرین سلامت امام حسین (ع) گفت: اولین ساختمان تشخیص سرطان در بیمارستان امیر المومنین شهرضا کلنگ زنی شد.

حمیدرضا منصف در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین ساختمان تشخیص سرطان در بیمارستان امیر المومنین شهرضا کلنگ زنی شد، اظهار داشت: این طرح توسط خانواده شهید همت در بیمارستان امیرالمومنین شهرضا ساخته می‌شود، مدت زمان ساخت این پروژه دو سال تعیین شده است که توسط خانواده شهید همت و خیرین انجام می‌شود.

وی افزود: فراهم کردن تجهیزات و نیروی انسانی توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام و در این ساختمان طرح جامع تشخیص و درمان راه اندازی می‌شود به گونه‌ای که بیمار پس از تشخیص، مراحل درمانی و شیمی درمانی خود را درهمین محل انجام می‌دهد و در صورت نیاز بستری می‌شود.

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت امام حسین (ع) بیان کرد: امیدواریم با این طرح بتوانیم به بیماران سرطانی کمک کرده تا دوباره به آنها زندگی را ببخشیم.

کد مطلب 5623212

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