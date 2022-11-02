«جنگ جهانی سوم» برنده جایزه اصلی جشنواره فیلم توکیو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم توکیو دو جایزه اصلی خود را به فیلم‌های «جنگ جهانی سوم» و «پروانه‌ها فقط یک روز زندگی می‌کنند» از ایران اهدا کرد.

«جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی در بخش مسابقه اصلی این رویداد سینمایی موفق به کسب جایزه ویژه هیات داوران شد.

«پروانه‌ها فقط یک روز زندگی می‌کنند» ساخته محمدرضا وطن‌دوست نیز موفق شد تا در بخش فیلم‌های بلند آسیایی جایزه بهترین فیلم این بخش را کسب کند. در جشنواره توکیو ۲۰۲۲ نخستین نمایش جهانی این فیلم تجربه شد.

‌ «جنگ جهانی سوم» از سوی ایران به عنوان نماینده حضور در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار ۲۰۲۳ معرفی شده‌است. این فیلم در بخش افق‌های جشنواره ونیز موفق به کسب جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده شده بود.

‌امسال جایزه اصلی این جشنواره به فیلم اسپانیایی فرانسوی «حیوانات» به کارگردانی رودریگو سوروگوین اهدا شد و علاوه بر آن این فیلم دو جایزه مهم دیگر فستیوال یعنی جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد را برای دنی منوشت کسب کرد.

‌جشنواره فیلم توکیو امسال از ۲۴ اکتبر تا دوم نوامبر (۲ تا ۱۱ آبان) در ژاپن برگزار شد.