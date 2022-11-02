بودجه تعرفه پرستاری در کدام سازمان گیر افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در جلسه شورای عالی سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: ما برای پیگیری مطالبات پرستاران جلساتی را با ریاست قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور داشتیم. همچنین سازمان بازرسی نشستی را با دستگاه‌های دست اندرکار مرتبط با موضوعات پرستاری برگزار کرد و از بخش‌های مختلف جامعه پرستاری از جمله بهیاری و اتاق عمل نماینده‌ها در این جلسات حضور داشتند. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از فرمایشات رهبری پس از ۱۵ سال در دستور کار اجرا قرار گرفت و در سازمان بازرسی تأکید شد که اگر کسی از اجرای قانون تخطی کند این مسئله به عنوان ترک فعل در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: سازمان بازرسی ارتباط تنگاتنگی با سازمان نظام پرستاری دارد و گزارشات هفتگی را پس از انجام کار کارشناسی و پیگیری از دستگاه‌ها به سازمان ما ارائه می‌کند.

میرزابیگی با بیان اینکه پرستاران در زمان شیوع کرونا بسیار زحمت کشیدند؛ بیان کرد: جلسات زیادی برای پیگیری موضوع مربوط به برگشت نیروهای فعال در زمان کرونا و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با مسئولان برگزار کرده‌ایم.

رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه بحث تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سالانه تداوم خواهد داشت و مانند تعرفه پزشکی کار کارشناسی روی آن صورت خواهد گرفت، گفت: با پیگیری سازمان نظام پرستاری، دو نماینده برای کارشناسی مسائل پرستاری در جلسات سازمان بیمه سلامت و دبیرخانه شورای عالی بیمه حضور خواهند یافت.

میرزابیگی تصریح کرد: در بحث بیمه ما از سیستم بیمه‌ای خواهش کردیم که از یک جایی پرداخت تعرفه را آغاز کنند و بعداً پول را از سازمان برنامه دریافت کنند که این امر در برخی از بخش‌ها آغاز شده است. اگر خدمات پرستاری به درستی در سیستم‌های HIS ثبت شود بیمه در پرداخت آن مشکلی نخواهد داشت و تعرفه‌ها قابل پرداخت است.

وی ادامه داد: مشکلی که داریم در سازمان برنامه و بودجه است که بودجه لازم برای پرداخت تعرفه از سوی بیمه‌ها را تخصیص نمی‌دهد که ما در حال پیگیری برای حل مشکلات آن هستیم.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: درباره مسائل استخدامی‌ها، فوق العاده خاص، برگشت نیروهای تعدیلی به کار و…، نیز پیگیری‌ها در حال انجام است؛ ما تا زمانی که حداقل دو مورد از مطالبات ذکرشده را به نتیجه نرسانیم؛ پیگیری موضوعات را رها نخواهیم کرد. پس از تغییر وزیر کار نیز جلساتی با وزارت کار برگزار کرده‌ایم و امیدواریم با سازمان تأمین اجتماعی نیز به توافق‌های خوبی برسیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه برخی مسائل منفی در ذهن برخی از همکاران شکل گرفته است، تأکید کرد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ارتباطی به طرح قاصدک ندارد و این مسائل از سوی برخی افراد رقیب جامعه پرستاری مطرح می‌شود. مگر در قاصدک مصوبه دولت، K حرفه‌ای و ارزش نسبی داشتیم.

وی یادآور شد: در قانون بر بسته‌های خدمتی در بخش‌های بالینی در تمامی مراکز دولتی و غیردولتی و در چارچوب سرانه مصوب تأکید شده است. سازمان نظام پرستاری و وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت باید آئین نامه را به شورای عالی بیمه برده و سپس به دولت ارائه کنند تا تصویب شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با چهار مبحث K، ارزش نسبی، منبع یابی و بازتوزیع روبرو هستیم؛ اظهار کرد: K واحد اندازه گیری برای قیمت گذاری خدمات پرستاری است که الان K پرستاری معادل سایر گروه‌های پروانه‌دار یا پزشکان غیر هیئت علمی است؛ K پرستاری تاکنون اجرا نمی‌شد.

وی ادامه داد: ارزش نسبی به معنای سیاست به کارگیری K است؛ ارزش نسبی خدمات پرستاری در بالین بسته خدمتی و در درمانگاه‌ها و بخش‌های سرپایی خدمت است و در بخش‌های دیالیز و ستاره دار گلوبال یا موردی است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره منبع یابی تصریح کرد: منبع ما سرانه است و سرانه یعنی پولی که دولت بابت هر ایرانی برای خدمات تشخیصی و درمانی به بیمه‌ها می‌دهد. سرانه حدود ۷,۲۰۰ میلیارد تومان بر اساس سال ۱۳۹۹ بوده است. برخی می‌گفتند شما باید به درآمد اختصاصی متکی شوید اما ما تأکید داشتیم که منبع اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری، سرانه باشد زیرا سرانه مانند سرچشمه منابع است و درآمد اختصاصی مانند سرشاخه است.

میرزابیگی ادامه داد: الان ۱,۶۲۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها حاصل می‌شود بنابراین باید به سرانه وصل شویم. اگر تعرفه خدمات پرستاری اجرا شود استقلال حرفه‌ای، هویت شغلی و مرزبندی حقوقی محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: K و ارزش نسبی و…، در شورای عالی بیمه سلامت قابل تغییر است زیرا در جلسات آنها نماینده ثابت داریم.

میرزابیگی با بیان اینکه الان جدول ارزش‌های نسبی و K و روش‌های پرداخت در دولت تصویب شده است، تصریح کرد: قانون را مجلس و آئین نامه‌ها را دولت تصویب می‌کنند و با پیگیری‌های ما آئین نامه‌های قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در دولت تصویب شده است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از تصویب این آئین نامه‌ها در دولت، برای اجرایی شدن و تبدیل این آئین‌نامه‌ها از حالت تئوری به عملی باید سه دستورالعمل نیز ابلاغ می‌شد اول آنکه دستورالعملی ابلاغ شود که خدمات در HIS ثبت شوند؛ دوم دستورالعمل رسیدگی به اسناد و سوم دستورالعمل بازتوزیع بود.

میرزابیگی گفت: الان دستورالعمل ثبت خدمات در HIS ابلاغ شده و بیمارستان‌هایی که ثبت خدمات داشتند توانستند پول خود را از بیمه‌ها دریافت کنند زیرا ملاک بیمه خدمات ثبت شده در HIS است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: دستورالعمل رسیدگی به اسناد، ابزار بیمه‌ها است یعنی بیمه سلامت برای پذیرفتن یک خدمت در بیمارستان، از این دستورالعمل استفاده می‌کند که این دستورالعمل نیز ابلاغ شده است. الان در صورتحساب بیمار، بیمارستان و بیمه، آیتم خدمات پرستاری قرار گرفته است و بخش خصوصی اگر از بیمه پولش را نگیرد نیز از بیمار این پول را دریافت خواهد کرد.

میرزابیگی اعلام کرد: با اجرای قانون، ۱۰ تا ۱۲ درصد به درآمد بیمارستان‌ها اضافه می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: بازتوزیع به این معناست که هر یک از اعضای کادر پرستاری چه قدر سهم از پولی دارند که از طریق مردم و بیمه‌ها در سبد بیمارستان قرار گرفته است.