آخرین وضعت تردد در محورهای اصفهان / تصادفات ۳ برابر شد

سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای استان اصفهان اظهار داشت: تاکنون محدودیت تردد در محورهای استان اعلام نشده و همه جاده‌ها باز است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در محورهای شمال، غرب وجنوب استان شاهد لغزندگی جاده‌ها هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر نیز در محورهای جنوب استان بارش باران گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: البته باید توجه داشت که در دیگر محورها نیز بارش‌های مقطعی همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه حوادث ترافیکی در جاده‌های استان اصفهان نیز طی ۲۴ ساعت اخیر سه برابر شده است، افزود: اغلب این تصادفات در محورهای شمال و غرب استان بوده است.

وقوع ۲ تصادف فوتی در شمال و غرب اصفهان

سرهنگ زارع همچنین به وقوع ۲ تصادف فوتی در استان اصفهان در شب گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از این تصادفات در محور نجف آباد و دیگری در محور میمه بوده است.

وی از رانندگان خواست تا نسبت به رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی توجه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچین به رعایت اصل دیده شدن در شرایط جوی فعلی نیز تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی شیشه‌های خودرو بخار می‌کند و از این رو باید نسبت به سلامت چراغ و برف پاک کن توجه داشته باشند و با استفاده از بخاری نسبت به از بین بردن بخار شیشه‌ها اقدام کنند.