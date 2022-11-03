به گزارش خبرنگار مهر، آرزو منوچهری صبح پنج شنبه در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت روز جهانی معلولین ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولین اظهار داشت: باید این باور را داشته باشیم که توان خواهان و معلولان عضوی از جامعه ما هستند و از امکانات برابر و یکسان برخوردار هستند چون این عزیزان بارها ثابت کردند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، ورزشی و فرهنگی موفق بوده‌اند.

مدیر بهزیستی شهرستان بوشهر افزود: قهرمانی تیم فوتبال پیشکسوتان ناشنوایان و کم شنوایان در کشور به میزبانی تهران و همچنین نایب قهرمانی این تیم در رشته‌های شطرنج و دارت در منطقه جنوب کشور در آبادان، گواهی بر همت و تلاش این عزیزان بوشهری دارد.

وی افزود: روز جهانی معلولین فرصت مناسبی برای ارائه قابلیت‌های این قشر است و از همه مسئولین مراکز در خواست می‌شود تا توانمندی‌های این عزیزان را در جامعه به معرض نمایش بگذارند.

مدیر بهزیستی شهرستان بوشهر ضمن قدردانی از همکاری‌های خوب مدیران مراکز مثبت زندگی، مؤسسات و همچنین انجمن‌های معلولین جهت خدمات خوب به جامعه هدف بهزیستی اظهار داشت: برنامه‌های خوبی را با همکاری این عزیزان برای بزرگداشت این روز تدارک داده‌ایم.

وی بیان کرد: عمده فعالیت‌ها برگزاری نمایشگاه و فروش دست آورده‌ای توانخواهان و زنان سرپرست خانوار، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه توانخواهان در رشته‌های دارت، مچ اندازی، ویلچر رانی، پرتاب حلقه، معرفی خدمات تخصصی مراکز مثبت زندگی با حضور مدیران و مددکاران به صورت همزمان در نمایشگاه، رایگان شدن خدمات توانبخشی کار درمانی، مشاوره، شنوایی سنجی در مرکز آموزشی توانبخشی جسمی حرکتی مهر صفیه و مرکز تأمین و توسعه خدمات شهید میگلی نژاد را از برنامه‌های مهم این روز خواهد بود.

منوچهری اظهار داشت: تاریخ برگزاری نمایشگاه‌ها و فروش دست آورده‌ای معلولین و مسابقات ورزشی در اطلاعیه‌های بعدی جهت اطلاع عموم مردم اعلام خواهد شد.