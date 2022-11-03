۳۹ گروه جهادی دانشجویی مازندران به مناطق محروم اعزام شدند

سید امیر سادات کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه اختتامیه اردوهای جهادی تابستانی دانشجویا بسیجی اظهار داشت: این گروه های جهادی در سه ماه تابستان در داخل و خارج از استان خدمات رسانی کردند.

وی افزود: ۳۹ گروه جهادی دانشجویی در داخل و خارج از استان در ایام تابستان به مناطق مختلف اعزام شدند ودر مجموع ۴۹ اعزام صورت گرفت.

وی تنوع بیشتر خدمات را از ویژگی های اردوهای جهادی امسال بوده است، گفت: همچنین دانشگاه های بیشتری در این اردوها شرکت کردند و تعدد دانشجویان شرکت کننده بار اولی در آن زیاد بوده است و نشان می دهد که فرهنگ گروه های جهادی در دانشگاه ها تکثیر شده است.

سادات کرمی افزود: دستاندرکاران اردوهای جهادی تابستانی بسیج دانشجویی در این مراسم تقدیر شدند و در استان قریب به ۴۰ گروه جهادی فعال داریم و هر گروه جهادی ۱۵ تا ۲۰ نفر را پوشش می دهند.

مسئول بسیج دانشجویی سپاه کربلا یادآور شد: گروه های جهادی حدود هزار نفر از دانشجویان را شامل می شوند.