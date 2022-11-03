شناسایی و دستگیری ۷۱ سارق در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرور رزمجویی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران، گفت: ماموران انتظامی جهرم با هدف توسعه امنیت اجتماعی، افزایش احساس آرامش فردی و عمومی، سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را اجرا کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی در سطح حوزه استحفاظی موفق شدند ۷۱ سارق و ۶ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

به گفته رزمجویی، توقیف ۱۳۱ دستگاه موتورسیکلت و ۱۶۳ خودرو متخلف، کشف ۱۴۱ فقره انواع سرقت، کشف ۱۰ کیلو تریاک، ۶ کیلو و ۷۲۱ گرم هروئین و ۲ کیلو و ۷۲۱ گرم شیشه از دیگر نتایج اجرای این طرح بود.

رئیس پلیس انتظامی جهرم اظهار کرد: مشارکت شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از جرائم دارد و از شهروندان در خواست می‌کنیم هرگونه اخبار و اطلاعات از فعالیت مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

