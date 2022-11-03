مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در استان سمنان مشخص شد

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشخص شدن مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در هشت شهرستان استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: در سمنان راهپیمایی ۱۳ آبان همراه با گرامی داشت حادثه جان باختگان شیراز، ساعت ۱۰ صبح از میدان امام رضا (ع) به سمت مصلای نمازجمعه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از آحاد مردم سمنان دعوت می شود با حضور خود در این مراسم، بار دیگر جنایت های استکبارگران را محکوم نمایند، افزود: راهپیمایی پرشور مردم شاهرود نیز ساعت ۱۰ از میدان امام خمینی (ع) آغاز می شود و مردم بعد از راهپیمایی در صفوف به هم فشرده نمازجمعه حضور پیدا خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان فردا ده صبح در دامغان از میدان شهدا آغاز می شود، ابراز کرد: در میامی نیز پیاده روی ضد استکباری همراه با محکوم کردن جنایت تروریستی واقع شده در شیراز، ساعت ۱۰ صبح از میدان امام رضا (ع) به سمت مسجد جامع برگزار می شود.

قندهاری با بیان اینکه تجمع مردم انقلابی گرمسار فردا ساعت ۱۱ صبح در میدان انقلاب اسلامی خواهد بود، گفت: مردم مهدی شهر از میدان ولی عصر (عج) و همزمان با ساعت ۱۰:۳۰ راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان را برگزار خواهند کرد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان در آردان ساعت ۱۱ صبح از میدان امام خمینی (ره) آغاز می شود، گفت: در سرخه نیز راهپیمایی دشمن شکن ۱۳ آبان از ساعت ده صبح در میدان شهید بهشتی آغاز خواهد شد همچنین راهپیمایی در ده ها شهر و روستای استان سمنان نیز برگزار می شود.