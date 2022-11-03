به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: البته در حال حاضر، در سامانه نیما عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاست. برای نمونه از ابتدای سال تا دیروز حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یاد شده در عرضه ها و معاملات رشد داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز ۱.۵ میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد معاملات اسکناس بوده است. بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی داریم و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: در هر حال قرار است ارزهای پرطرفدار باتوجه به ذخایر بسیار خوب عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل ارزی نیز بسیار خوب است، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارزهای زیادی را در بازار عرضه می کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد.به گفته صالح آبادی، بانک مرکزی بر سامانه نیما و نیز بر سامانه برخط صرافی ها نظارت کامل و رصد دقیق دارد.

وی با بیان اینکه از هفته آینده، سامانه برخط صرافی ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: افرادی که درصد هستند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافی ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می توانند درخواست های خود را به صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می کنند و اینگونه سهولت دسترسی که یکی از محورهای مدنظر ماست نیز میسر می شود.



ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی با نظارت بانک مرکزی

علی صالح آبادی گفت: باتوجه به حباب موجود و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی، مقرر شد طلای آب شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود. لذا با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه ای در این باره در بانک مرکزی تشکیل شده است و این امر تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی این کار انجام می شود.

عرضه گواهی سکه بهار آزادی از هفته آینده

رئیس کل بانک مرکزی از عرضه گواهی سکه بانک مرکزی از هفته آینده خبر داد و گفت: این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید ۶ ماهه، در بورس منتشر خواهد شد. قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه آن در بورس امکان پذیر است. بنابراین این اوراق ابزار جدیدی است که می تواند به اشخاص حقوقی به فروش برسد و به تعادل بازار کمک کند.

لایحه دولت در خصوص مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی ارایه می شود

وی در ادامه، به موضوع مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی در بانکها اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به طور ویژه پیگیری شود.

علی صالح آبادی درباره جزئیات لایحه مذکور و اثرات آن یادآور شد: باتوجه به اینکه لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، مقرر شد با جدیت این مهم را پیگیری کنیم و با مساعدت مجلس مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱ حذف شود، چراکه این لایحه تاکنون اثری نیز بر درآمدهای دولت نداشته است و اینگونه این دغدغه که فعالان بخش حقوقی دارند برطرف شود.