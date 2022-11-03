به گزارش خبرنگار مهر، دوره تربیت مربی مهد و پیش‌دبستانی با متد آموزشی مبتنی بر اصول روانشناسی کودک طی دو مرحله مقدماتی و تکمیلی برگزار می‌شود.

دوره فوق ویژه بانوان ۱۸ تا ۴۰ سال است و کلاس‌های این دوره پنجشنبه‌ها تشکیل خواهد شد. علاقه‌مندان به کار با خردسالان و آشنایی با روانشناسی کودک تا ۱۵ آبان‌ماه فرصت دارند، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله با شماره ۰۹۳۶۵۳۷۲۶۰۲ در ارتباط باشند یا مشخصات و دوره مورد نظر را در قالب پیامک به شماره فوق ارسال کنند.

این دوره با تخفیف ویژه برای مربیان معرفی شده از سوی مؤسسات قرآن و عترت برگزار می‌شود. همچنین نفرات برتر دوره به مراکز و مؤسسات و سرای محلات مناطق، جهت تدریس اعلام می‌شوند.

همچنین سلسله کارگاه‌های آموزشی رایگان والدگری با محوریت «هر آنچه والدین در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان باید بدانند» با سرفصل‌هایی چون فرزندپروری، بررسی اختلالات و مسائل رفتاری کودک و نوجوان، مهارت‌های زندگی، ارتباط مؤثر، رسانه و فضای مجازی و موسیقی برپا می‌شود.

همچنین دوره آموزش مفاهیم دینی به کودکان دبستان و پیش از دبستان را همراه با بازی، قصه‌گویی و نمایش خلاق برگزار خواهد شد.

یادآور می‌شود، دارالقرآن مرکزی منطقه ۳ شهرداری تهران در بزرگراه صدر، خروجی بهار جنوبی با شماره تماس ۰۲۱۲۲۷۸۲۵۳۵ قرار دارد.