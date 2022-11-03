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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰

توسط سازمان فضای مجازی سراج؛

نشست «واکاوی شعار زن زندگی آزادی» در خرم‌آباد برگزار شد

نشست «واکاوی شعار زن زندگی آزادی» در خرم‌آباد برگزار شد

خرم‌آباد- نشست «واکاوی شعار زن زندگی آزادی» از سوی سازمان فضای مجازی سراج در خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «واکاوی شعار زن زندگی آزادی» با حضور جمعی از بانوان فعال در عرصه های مختلف در خرم آباد برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی واحد خواهران سازمان فضای مجازی سراج استان لرستان برگزار شد، حاضران از زاویه نگاه خودشان به موضوع جلسه پرداخته و ریشه‌های اتفاقات اخیر در کشور را بررسی کردند.

نشست «واکاوی شعار زن زندگی آزادی» در خرم‌آباد برگزار شد

بنا بر این گزارش، این نشست، اولین نشست از سلسله جلسات طراحی شده توسط واحد خواهران سازمان فضای مجازی سراج استان لرستان است و در آینده ناظر به موضوعات مهم و مبتلا به جامعه نشست‌هایی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5623631

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