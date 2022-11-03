۱۳ آبان یادآور وقایعی بزرگ در تاریخ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل فعله گری پنج شنبه شب در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: در روز ۱۳ آبان همه گرد هم می آییم و با حضور فعال خود یک مشت محکمی بر دهان همه یاوه گویان و همه دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می زنیم.

وی افزود: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه پس از اعتراض به قانون کاپیتولاسیون آمریکایی ها، کشتار دانش آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی استکبار جهانی در روز ۱۳ آبان همگی یادآور وقایعی بزرگ در تاریخ کشور است و باید گرامی داشته شود.

فرماندار قروه تصریح کرد: ما با غرب و در رأس آن آمریکا در یک جنگ قرار داریم.

فعله گری افزود: ما در جنگ اقتصادی، سیاسی، نظامی، قضایی، تبلیغاتی و رسانه ای هستیم و دشمنان قسم خورده انقلاب چشم دیدن پیشرفت های ایران را در حوزه‌های مختلف ندارند.

وی افزود: دشمنان قسم خورده نظام هر روز به فکر توطئه های جدیدتر برای نظام جمهوری اسلامی ایران جهت جلوگیری از پیشرفت های مادی و معنوی در این مملکت هستند و بصیرت تنها راه مقابله با این توطئه هاست.

فعله گری خاطرنشان کرد: از اقشار مختلف مردم دعوت می کنیم که در راهپیمایی ۱۳ آبان حضوری دشمن شکن داشته باشند و بصیرت انقلابی خود را به جهانیان نشان دهند.