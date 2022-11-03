تمهیدات ترافیکی آذربایجان غربی راهپیمایی روز ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت مشتاق در این زمینه افزود: پلیس راهور اقداماتی در زمینه ایجاد نظم و امنیت ترافیکی در معابر منتهی به محل های اصلی برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ انجام خواهد داد، لذا از شهروندان محترم درخواست می شود جهت رفع مشکلات ناشی از محدودیتهای ترافیکی ایجاد شده با خادمین خود در پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری لازم را داشته باشند و جهت رسیدن به مقصدشان از سایر مسیرها استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان محترم شرکت کننده در مراسم راهپیمایی از وسایل نقلیه عمومی استفاده نموده و به جهت کمبود محل پارک از آوردن وسایل نقلیه شخصی خودداری کنند، همچنین راندن دوچرخه و موتور سیکلت در مسیرهای راهپیمایی ممنوع بوده و از حرکت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی اظهار کرد کرد: شهروندان محترم از پارک کردن خودرو در مسیر راهپیمایی جداً خودداری نمایندچرا که در صورت توقف خودروی آنها توسط جرثقیل به محل دیگر انتقال خواهد یافت.

سرهنگ مشتاق در پایان محدودیت ترافیکی ایجاد شده در مرکز استان روز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ را به شرح ذیل جهت اطلاع شهروندان اعلام کردند: مسیر اصلی خیابان منتظری به سمت مصلی بزرگ امام خمینی (ره) خواهد بود

۱- تقاطع شهید مدنی- شهید مطهری به سمت میدان ولایت فقیه

۲- خیابان شهید طالقانی به سمت میدان ولایت فقیه

۳- میدان جانبازان به سمت دفاع مقدس

۴- از بریدگی اول بلوار شیخ شلتوت به سمت میدان دفاع مقدس

۵- تقاطع مافی-رسالت به سمت میدان دفاع مقدس

۶- تقاطع خیابان گلدیس با پزشکیان به سمت مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

۷- تقاطع عطایی-امام به سمت میدان ولایت فقیه

۸- تقاطع بعثت-باکری به سمت خیابان شهید منتظری