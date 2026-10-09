داداشی: هشدار نارنجی هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی فعال می‌شود و نوع مخاطره آن وزش باد لحظه‌ای شدید، بارش باران، رگبارباران و رعدوبرق و در ارتفاعات مه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: زمان شروع این سامانه شنبه ۱۸ مهرماه از عصر و زمان پایان آن یکشنبه ۱۹ مهرماه اوایل صبح است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: منطقه اثر این سامانه در اغلب مناطق شرقی، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق، مرکز و غرب استان؛ اغلب مناطق شهرستان‌های شیروان و فاروج، اسفراین و بام و صفی‌آباد در دامنه‌ها و ارتفاعات، بجنورد در اغلب مناطق به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه جنوبی، گرمه و جاجرم در اغلب مناطق نیمه شمالی، مانه در اغلب مناطق به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه جنوبی، سملقان در اغلب مناطق نیمه جنوبی، راز و جرگلان در اغلب مناطق نیمه شرقی خواهد بود.

داداشی بیان کرد: اثر مخاطرات این سامانه شامل کاهش دید، آسیب ناشی از صاعقه، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، آسیب به سازه‌های موقت و گلخانه‌ها و اختلال در ترددهای جاده‌ای است.

وی در خصوص توصیه‌های لازم گفت: لغو فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، استحکام سازه‌های موقت و سست، رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، رعایت فاصله طولی مناسب حین رانندگی و روشن نمودن چراغ‌ها در زمان بارش و مه، لایروبی کانال‌ها و آبروها و عدم توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی از توصیه‌های این هشدار است.