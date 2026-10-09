حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفارش ائمه اطهار(ع) به رعایت امانتداری گفت: امام سجاد(ع) به پیروان خود سفارش کرده‌اند که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانند و حتی اگر قاتل امام حسین(ع) شمشیری را که با آن حضرت را به شهادت رسانده بود، نزد ایشان به امانت می‌گذاشت، در بازگرداندن آن خیانت نمی‌کردند.

وی افزود: امام حسن عسکری(ع) نیز بر ضرورت ادای امانت تأکید کرده‌اند و فرموده‌اند امانت باید به صاحب آن بازگردانده شود، خواه فرد امانت‌گذار نیکوکار باشد یا بدکار.

امانت‌های معنوی؛ از عمر و آبرو تا قرآن و مسئولیت‌های اجتماعی

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با بیان اینکه امانت‌ها به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می‌شوند، ادامه داد: هنگام سخن گفتن از امانتداری، معمولاً اموال و دارایی‌های مادی به ذهن می‌آید، درحالی‌که امانت‌های معنوی نیز از اهمیت فراوانی برخوردارند و بخش مهمی از زندگی انسان را در بر می‌گیرند.

حدائق با اشاره به برخی مصادیق امانت‌های معنوی بیان کرد: قرآن، نماز، اهل‌بیت(ع)، اسلام، حکومت اسلامی و آبروی انسان از جمله امانت‌هایی هستند که باید در حفظ و پاسداری از آن‌ها کوشید. همچنین عمر، چشم، دست، پا، فرزندان، خانواده و سلامتی نیز امانت‌هایی هستند که در اختیار انسان قرار گرفته‌اند و در روز حساب باید درباره چگونگی استفاده و مراقبت از آن‌ها پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: انسان باید در برابر این پرسش‌ها پاسخ داشته باشد که عمر خود را در چه مسیری صرف کرده، آبرویی که در اختیارش قرار گرفته در چه راهی هزینه شده و با سلامتی و توانایی‌های خود چه کرده است؛ بنابراین، هنر واقعی انسان در مراقبت از امانت‌های معنوی و استفاده صحیح از ظرفیت‌هایی است که در اختیار او قرار گرفته است.

پایمال کردن حقوق مردم با امانتداری منافات دارد

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با تأکید بر ارتباط میان امانتداری معنوی و مادی گفت: کسی که در حفظ امانت‌های معنوی موفق باشد، در رعایت حقوق مردم و نگهداری از اموال آنان نیز عملکرد بهتری خواهد داشت؛ زیرا پایمال کردن حقوق و اموال دیگران با ایمان و پایبندی واقعی به ارزش‌های دینی سازگار نیست.

حدائق با انتقاد از تأثیر تعصبات بی‌جا بر رفتارهای فردی و اجتماعی خاطرنشان کرد: گاهی تعصبات نادرست، پوششی بر ارزش‌های معنوی انسان می‌شوند و زمینه افراط و تفریط را فراهم می‌کنند؛ درحالی‌که سیره اهل‌بیت(ع) بر رعایت حق و پایبندی به اصول اخلاقی حتی در برابر مخالفان استوار بوده است.

وی با اشاره به سفارش امام سجاد(ع) درباره بازگرداندن شمشیری که قاتل امام حسین(ع) به ایشان می‌سپرد، تأکید کرد: وقتی امام سجاد(ع) حتی در چنین شرایطی بر رعایت امانت پافشاری می‌کنند، باید از خود بپرسیم که تا چه اندازه در حفظ امانت‌های مردم و رعایت حقوق دیگران پایبند هستیم.