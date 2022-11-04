توجه به فرآیند تولید ثروت با استفاده از الگوهای مناسب علمی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه پنجشنبه در نشست اساتید دانشگاه‌های استان در قالب کانون دانشگاهیان در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در ۴۳ سال گذشته ساختار منابع کشور بر پایه درآمدهای مفت نفت طراحی شده در حالی که این ساختار غلط باید اصلاح شده و به سمت تولید ثروت و کارآمدی نظام اقتصادی حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: دانشگاه‌های ما باید به این سؤال اساسی پاسخ دهند که چرا همچنان ایران اسلامی ما متکی به منابع نفت است و باید در چه مسیری حرکت کنیم تا از این وابستگی خارج شده و مدیریت منابع کشور که مختل است، سر و سامان پیدا کند.

استاندار اردبیل توجه به فرآیند تولید ثروت را با الگوهای مناسب علمی یادآور شد و گفت: شایسته است مراکز علمی و دانشگاهی در این زمینه ورود پیدا کنند تا ما از یک نقطه‌ای کار را شروع کرده و به یک نقطه تعادل و بهبود فرآیندها برسیم.

عاملی ضرورت تحول در ساختار اجرایی و مدیریت منابع کشور را از ضرورت‌ها و الزامات توصیف کرد و افزود: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نفت در این سال‌ها به فروش رسیده اما هیچ نتیجه‌ای از این ثروت افسانه‌ای در جریان‌سازی تولید ثروت انجام نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند تا آدرس غلط به نسل‌های آینده ما بدهد در حالی که مشکل اصلی کشور ما مدیریت منابع است و باید در این زمینه مسئولان و متولیان اصلی پاسخگو باشند.

عاملی گفتمان دولت سیزدهم را تحول‌گرایی و کارآمدی اعلام کرد و ادامه داد: دولت در این زمینه وظیفه سنگینی را بر عهده دارد تا این گفتمان را به معنای واقعی با حضور اساتید دانشگاه‌ها و متخصصان به سرانجام برساند.

وی اضافه کرد: در صحنه عمل باید ایده‌های شایسته و اظهارنظرهای سنجیده علمی به نتیجه برسد تا ما به شکل عملیاتی شاهد تحقق گفتمان تحول‌خواهی باشیم.

عاملی بیان کرد: با فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و ناکارآمد باید در گام دوم انقلاب به عنوان یک بیانیه تحولگرا به سمت کارهای نوآورانه و خلاقانه حرکت کنیم که دولت دست یاری در این زمینه به سوی مراکز علمی و دانشگاه‌ها باز کرده است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: جریان ثروت‌ساز جامعه باید به منابع تولید و هزینه‌ها توجه داشته باشد چرا که در قبال ۵۱۷ هزار میلیارد تومان منابع درآمد کشور، ما با ۵۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه روبه‌رو هستیم که بهتر است با کاهش هزینه‌های جاری به سمت افزایش تولید ثروت گام برداریم.

عاملی نمونه این تولید ثروت را تکمیل پروژه پایاب سد خداآفرین در مغان اعلام کرد و گفت: ۳۷ هزار هکتار اراضی پایاب سد خداآفرین منتظر تکمیل این پروژه هستند تا افزایش یک میلیون تنی را در تولید محصولات کشاورزی شاهد باشیم.

استاندار اردبیل افزود: از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نصیب استان خواهد شد اما تکمیل این پروژه منتظر چهار هزار میلیارد تومان تخصیص منابع است و باید دولت در این راستا گام اساسی برداشته تا با تکمیل این سرمایه‌گذاری، نقطه تحولی را در استان به همراه تولید ثروت رقم بزند.