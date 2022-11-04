اجرای طرح «کار و آموزش پایدار» برای آموزش کار تیمی به دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی در جشن ورودی‌های دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف که صبح امروز برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه سخت ترین روزی که در دانشگاه شریف رخ داد، مصادف با دومین روز حضور نودانشجویان در دانشگاه بود، اظهار کرد: این اتفاقات خاطر افراد و دانشجویانی که در دانشگاه حضور داشتند و آن هایی که حتی در دانشگاه حضور نداشتند را مکدر کرد. این اتفاقات موجب نگرانی جامعه شریف و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف نیز شد و ما از این اتفاقات متاسف هستیم.

رئیس دانشگاه شریف با بیان اینکه عمده‌ترین خسارتی که در وقایع اخیر به دانشگاه شریف وارد شد، خسارت آموزشی و تاثیر بر فضای آموزشی نیم‌سال اول تحصیلی بود، خاطرنشان کرد: ما نیز در دانشگاه پس از اتفاقاتی که پیش‌آمد، برای گرفتن یک تصمیم بهینه باید محتاط‌تر می‌بودیم و تمام ابعاد را در نظر می‌گرفتیم.

وی ادامه داد: در هنگام بازگشایی دانشگاه بعد از کرونا نیز بازگشایی آموزش حضوری به صورت پلکانی انجام شد و در وقایع اخیر نیز به صورت پلکانی دانشجویان در دانشگاه حضور یافتند. در بازگشایی پلکانی آموزش حضوری پس از اتفاقات اخیر نیز دانشجویان دکتری همواره در دانشگاه حضور داشته دارند.

جلیلی با بیان اینکه پس از دانشجویان دکتری، ابتدا دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاه حاضر شدند، گفت: سپس دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۰ و ماقبل و سپس کلاس‌های دانشجویان نوورود به صورت حضوری برگزار شد. امیدوارم که از درس‌های قبلی و درسهایی که طی ۴۵ روز اخیر گرفتیم، کسب تجربه کنیم.

رئیس دانشگاه شریف در ادامه به شعار شریف برای زندگی اشاره کرد و گفت: دانشگاه صنعتی شریف صرفا برای نمره و ادامه تحصیل نیست بلکه چندوجهی است. پرورش چندبُعدی یعنی آمده‌ایم که درس بخوانیم تا بخشی از مشکلات خود، خانواده، شهر، جامعه و ... را حل کنیم.

وی ضمن بیان این مطلب که شعار شریف برای زندگی به معنای قانون‌مداری است، تصریح کرد: اگر به طور مثال یک ماده قانونی قدیمی شده است باید برای به روز رسانی آن تلاش کنیم و اگر در ارتباط با مسائلی خلاء قانونی وجود دارد باید آن را تبیین کنیم. منظور از قانون، مقررات درون دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه شریف درباره هتک حرمت برخی از دانشجویان گفت: در آن روز چند ده نفر بی‌ادبی کردند که به شریف ظلم شد و بچه‌ها تذکر شنیدند و یادگرفتند که بی‌ادبی ممنوع است.

وی در ادامه خطاب به دانشجویان گفت: من، پدر دوم بچه‌ها هستم و از شما دانشجویان می‌خواهم علاوه بر داشتن پدر، مادر پدربزرگ و مادربزرگ، یک نقش هم برای جلیلی در نظر بگیرید. بنده اگر ضعفی دارم به من تذکر دهید و من را همراهی کنید تا پروژه سخت پرورش و تربیت را در دانشگاه جلو ببریم.

جلیلی با اشاره به برنامه دانشگاه برای اشتغال دانشجویان گفت: در حال حاضر طرح کار و آموزش پایدار را در دانشگاه اجرا می‌کنیم تا دانشجویان کار تیمی یاد بگیرند. فراگرفتن کار تیمی در فضای مجازی میسر نشد چرا که این فضا نشاط و روح ندارد و ضعیف است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر با ممنوع الورودی برخی از دانشجویان مواجه هستیم، گفت: از تعدادی از فرزندان دانشگاه خواسته ایم که به دانشگاه نیایند البته تعداد کم است و وقتی خانواده های این دانشجویان به ما مراجعه می کنند می گویند، این بچه در خانه فرزند بسیار خوبی است.

وی بیان کرد: علاوه بر فضای خانه، دو فضای دیگر در کنار زندگی در خانه وجود دارد، یکی دانشگاه است و دیگر فضای مجازی. بنابراین زندگی فرزند در دانشگاه زیست دوم او محسوب می شود.فضای سوم یعنی فضای مجازی و زیست نسل جدید در آنجا بسیار فراگیر شده و از شما والدین می خواهم که با فرزندان خود در فضای مجازی دوستی و زندگی کنید. اگر این ۳ فضا با یکدیگر هماهنگ نباشد زندگی در شریف سخت تر می شود.