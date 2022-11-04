زنگ خطر کاهش تقاضای داوطلبان برای ورود به رشته های ریاضی

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی در جشن ورودی‌های دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف که صبح امروز برگزار شد، خطاب به نودانشجویان اظهار کرد: از شما دانشجویان می‌خواهم که آزاداندیشی و ارتباط گرفتن با دیگران را تجربه‌کنید، در گروه‌های دانشجویی مشارکت جدی داشته باشید و استدلال‌ کردن، مطالعه کردن، تجزیه و تحلیل و کار گروهی را در دانشگاه تجربه‌ کنید.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خطاب به والدین نودانشجویان گفت: آزادی عمل بیشتری به دانشجویان بدهید، دانشجو ترم اول و دوم به دانشگاه می آید و اتفاقات جدیدی می افتد و بعضا ممکن است به این نتیجه برسد که اشتباهی آمده و باید در رشته دیگری تحصیل می کرده است؛ لطفا اگر با چنین موضوعاتی رو به رو شدید احساس کنید فرزند شما به آدم فرهیخته ای تبدیل شده که بزرگ فکر می کند و به فکر او احترام بگذارید.

دهقانی با اشاره به تغییر علاقه داوطلبان کنکور سراسری در سال های اخیر گفت: من آینده خوب برای دوره های شما پیش بینی می کنم، آن زمان که من در کنکور شرکت کردم، حدود ۸۰۰-۹۰۰ هزار داوطلب در رشته ریاضی، ۶۰۰ هزار نفر در علوم‌تجربی و ۴۰۰-۳۰۰ هزار نفر در علوم‌انسانی شرکت‌ می‌کردند. در حال حاضر، بیشتر داوطلبان ابتدا در رشته تجربی، بعد در رشته علوم‌انسانی و بعد در ریاضی شرکت می‌کنند که یک زنگ خطر برای رشته ریاضی‌ به حساب می آید.

وی افزود: در مقابل این تهدید برای رشته ریاضی، یک فرصت برای شما دانشجویان مهندسی خواهد بود چرا که کشور هر روز دارد فنی تر و مهندسی تر می شود و نیاز به مهندسان در سال های آینده بسیار بالاتر می رود. زمانی که شما مهندسان خوبی بشوید دوباره رشته ریاضی لیگ دسته یک است بنابراین از این فرصت استفاده کنید و صرفا به درس خواندن نچسبید و کنار آدم های بزرگ بنشینید و یاد بگیرید.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: در اطراف دانشگاه شریف شرکت های ۱۰ نفره ای وجود دارد که ۱۰ ها میلیارد تومان ارزش دارد و این شرکت ها مشکلات کلان ملی را حل می کنند. این مملکت، مملکت فرصت هاست به همان اندازه که مشکل دارد فرصت دارد.

دهقانی با اشاره به اینکه رمز موفقیتتان در گرو کار گروهی و کار عمیق کردن است، گفت: یک شریفی اگر کار خود را خوب انجام دهد، هیچ وقت روی زمین نخواهد ماند همانگونه که طلا هیچ وقت ارزشش را از دست نمی‌دهد، شما نخبگان هم طلا هستید. باید به این موضوع فکر کنید که چگونه می‌توان اثرگذار بود. به این موضوع فکر کنید، چگونه به عنوان یک شریفی می‌توانید شرکت خود را تاسیس کنید و اثرگذار باشید. هرکدام، یک لوکوموتیو هستید که می‌توانید در عرصه مختلف اثرگذار باشید و خودتان را دست کم نگیرید.

وی در پایان خطاب به نودانشجویان گفت: کشور زمانی پیشرفت می‌کند که نخبگان جزو حکمرانان آن باشند. تمام کسانی که به موفقیت رسیده‌اند، یک نقطه اشتراک دارند که این نقطه اشتراک، توکل به نیروی لایتناهی است.