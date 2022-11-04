فریاد استکبارستیزی در خاستگاه انقلاب اسلامی طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ۱۳ آبان ماه و در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بسیاری از جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف مردم قم با حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان که از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تا مصلای نماز جمعه ادامه داشت، جنایات و توطئه‌های آمریکا و هم‌پیمانانش علیه ملت ایران را محکوم کردند و آمادگی خود را برای ادامه انقلاب اسلامی را اعلام داشتند.

دانش آموزان بسیجی که سر بندهای لبیک یا حسین (ع) و لبیک یا خامنه‌ای بر پیشانی بسته بودند در میدان شهدا و میدان جانبازان، پرچم‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا را به آتش کشیدند و فریاد «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» سر دادند.

آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و امام جمعه قم و جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شخصیت های حوزوی نیز همگام با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز ۱۳ آبان قم حضور داشتند.

بسیاری از قمی ها به صورت خانوادگی در این راهپیمایی حاضر شدند و فریادهای ضداسکتباری سر دادند و از سویی دیگر بسیاری از حاضرین به دلیل اهانت هایی که این روزها برخی از معاندین واغتشاشگران به پرچم مقدس ایران داشتند با پرچم های سه رنگ ایران به این راهپیمایی آمده بودند.



شماری از دانشجویان قمی از دانشگاه‌های مختلف استان هم در راهپیمایی ۱۳ آبان قم داشتند و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیز با لباس سفید پزشکی در این جمع راهپیمایان حاضر بودند.

تعدادی از دختران و زنان نیز به یاد چادرهای خونین زنان شهیده حادثه تروریستی شاهچراغ با چادرهای سفید که بر روی آن رنگ خون هویدا بود در این راهپیمایی حاضر بودند.

برخلاف راهپیمایی های دیگر، مسئولیت سر دادن شعار پشت تریبون در بخش زیادی از مسیر راهپیمایی را دانش آموزان دهه هشتادی عهده دار بودند.

غرفه های مختلفی در مسیر راهپیمایی توسط بسیج دانش آموزی و اتحادیه دانش آموزان دایر شده بود و برنامه های فرهنگی برای دانش آموزان اجرا می شد.

دانش آموزان مدارس مختلف استان قم نیز با لباس های فرم مدرسه و برخی با لباس های بسیجی در حالی که پلاکارد نام مدرسه خود را به دست داشتند در جمع راهپیمایان شعار می دادند.

راهپیمایان با سر دادن شعارهای مرگ بر فتنه گر، مرگ بر آشوب گر و مرگ بر ضد ولایت فقیه اقدامات اغتشاشگران در روزهای اخیر را محکوم کردند.

برخی ها نیز تصاویر شهدای امنیت که در روزهای اخیر به دست اغتشاشگران به شهادت رسیده بودند از جمله شهید آرمان علی وردی را در دست داشتند.

جمعی نیز با در دست داشتن تصاویر آرتین پسری که در حادثه تروریستی شیراز پدر و مادر و برادر خود را از دست داده بود با او ابراز همدردی می کردند.

راهپیمایان ضمن حمایت از پلیس و عوامل انتظامی و نظامی از دستگاه قضایی درخواست داشتند که دیگر مماشات را کنار بگذارند و با عوامل اصلی اغتشاشات برخورد قاطع داشته باشند.

سرود سلام فرمانده نیز با حضور دانش آموزان در میدان جانبازان قم هم خوانی شد و سپس جمعیت وارد مصلای قدس برای اقامه نماز جمعه شدند.