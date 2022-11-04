انقلاب اسلامی هیمنه آمریکا را در هم شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری ظهر جمعه در مراسم ۱۳ آبان با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای راه امنیت و شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ اظهار داشت: دشمنان در طول عمر پربرکت انقلاب اسلامی توطئه های مختلفی علیه نظام اسلامی طراحی و اجرا کردند تا به خیال خام خود بتوانند ندای آزادی خواهی ملت ایران به رهبری امام راحل را خاموش و انقلاب را از بین ببرند ولی هرگز نمی توانند.

فرماندار گناوه با بیان اینکه این جنایت‌ها و ظلم آمریکا نه تنها برملت قهرمان ایران بلکه در سایر نقاط جهان نیز روا شده است نیازی به بررسی و تحقیق ندارد: اما مردم با بصیرت و غیور ایران اسلامی به رهبری امام راحل و رهبرمعظم انقلاب در برابر توطئه های مختلف آنها ایستادند و توطئه های آنها را با شکست مواجه کردند.

وی گفت: بزرگترین توطئه دشمنان علیه نظام اسلامی جنگ هشت ساله بود که با همه امکانات و تجهیزات دشمنان علیه نظام اسلامی با پشتیبانی شرق با جنایتکاران جنگی همکاری کردند تا بتوانند این انقلاب اسلامی را از پای در آورند اما با هوشیاری مردم به رهبری امام راحل (ره) استکبار جهانی رقم خورد و کشور ما مورد همه زمینی، هوایی و دریایی قرار گرفت و تمام کشورهای جهان بلوک غرب و شرق بر علیه ما برخاستند اما با شکست مواجه شدند.

فرماندار گناوه افزود: امروز پرچم انقلاب اسلامی در بلندترین قله های جهان در اهتزاز است و انقلاب اسلامی ایران به رهبری مقام معظم رهبری و همت و تلاش جوانان نخبه و توانمند در همه عرصه ها می درخشد و برای همه آزادی خواهان جهان اسوه و الگو شده است.

وی بیان کرد: با قدرت و برکت انقللاب اسلامی، همت ملت ایران و رهبری انقلاب هیمنه و ابهت و حیثیت آمریکا در سراسر جهام درهم شکسته شده و همانگونه که رهبر معظم انقلاب نوید از هم پاشیدن استکبار جهانی را داده است این امر به زودی محقق خواهد شد.

فرماندار گفت: نظام مقدس جمهورس اسلامی بخصوص در دولت سیزدهم خدمات و دستاوردهای زیادی در سراسر کشور به همراه داشته است که در این شهرستان نیز این دستاوردها قابل بیان است و بیاید باید به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود.

وی با بیان برخی برنامه ها و طرح ها و پروژه های اجرا شده در شهرستان گناوه گفت: تنها ر هفته دولت امسال بیش از ۵۰۰ میلیاردتومان پروژه افتتاح و اجرایی شد و در طول سال نیز پروژه های دیگری در دست اجراست.

فرماندار گناوه گفت: اجرای این پروژه ها و برنامه ها نوید بخش رونق و توسعه روزافزون این منطقه خواهد شد.