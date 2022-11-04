آمریکا حامی هیچ کشوری نیست/حفاظت از امنیت خط قرمز ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تقدیر از حضور دشمن شکن مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: یوم الله ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی و استقلال طلبی مردم ایران است و باید همواره گرامی داشته شود.

وی افزود: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار ثابت کرده است که هیچگاه حامی هیچ ملتی نبوده و تنها با هدف چپاول ثروت ملت ها ورود می کند.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: دشمن شناسی و اتحاد تنها رمز پیروزی ملت ایران در مقابل توطئه های استکبار جهانی است.

ماموستا رستمی افزود: اقتدار کنونی ایران اسلامی ثمره همدلی و مشارکت اقشار مختلف مردم بوده و این مهم برای دشمنان ما قابل هضم نیست لذا با تمام توان سعی دارند که مردم ایران را از این مسیر عزتمند منحرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم کردستان دنبال آشوب و ناآرامی نیستند و اگر هم اعتراضی وجود دارد به وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه است که باید مسئولان و تصمیم گیران برای رفع این دغدغه مردمی تلاش کنند.

امام جمعه سنندج اظهار داشت: حفاظت از امنیت جامعه خط قرمز همه ایرانیان بوده و به هیچ شخصی اجازه نمی دهیم که این امنیت را خدشه دار کند.

ماموستا رستمی افزود: باید با تکیه بر آموزه های اسلامی به رفع کاستی ها در جامعه بپردازیم.