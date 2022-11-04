 ۱۳ آبان هشدار آخر ملت ایران به آشوبگران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدامیر محمدی‌پور ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران ماهشهری، ضمن تسلیت به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (س) اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که نظم دنیا در حال عوض شدن و نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است که این نظم سه مولفه دارد.

امام جمعه ماهشهر ادامه داد: اولین مولفه نظم نوین جهانی، منزوی شدن آمریکا است و آمریکا از یک قدرت زورگو به یک کشور ساده تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: دومین مولفه، غروب قدرت در غرب و انتقال آن به آسیا است و قدرت کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال افول است.

امام جمعه ماهشهر افزود: فعالیت‌ها و همکاری اقتصادی که بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیایی آغاز شده، شروعی برای شکستن دلار و اقتصاد آمریکا است.

حجت‌الاسلام محمدی‌پور تاکید کرد: سومین مولفه نظم نوین جهانی فراگیر شدن فرهنگ مقاومت است که جمهوری اسلامی پایه‌گذار آن بوده و در این مولفه، مستضعفان بر مستکبران غلبه خواهند کرد.

امام جمعه ماهشهر با اشاره به تلاش دشمن برای تحریف حقایق تصریح کرد: دشمنی ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ آغاز شد که در آن سال، آمریکایی‌ها نخست وزیر منتخب مردم را دستگیر و تبعید کردند و شاه فراری را به ایران بازگرداندند.

وی بیان کرد: دشمنان و آمریکایی‌ها سعی دارند با تحریف تاریخ، واقعیت انقلاب و دفاع مقدس برای نسل جوان و دانش‌آموزان برعکس جلوه داده و سابقه دشمنی خود با ملت ایران و جمهوری اسلامی را به تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ مرتبط کنند در صورتی که دشمنی آنان با ملت ایران از سال ۳۲ شروع شد.

حجت‌الاسلام محمدی‌پور با نقل از صحیفه حضرت امام خمینی (ره) و با تاکید بر اینکه رحمت و مهربانی نیرو انتظامی توطئه گران را گستاخ کرده است، گفت: نیروی انتظامی به مدارا با آشوبگران پایان دهد؛ این توطئه‌گرها در صف کفار قرار دارند و باید به شدت با آن‌ها برخورد شود.

وی متذکر شد: دولت و نیروی انتظامی باید با آشوبگران با شدت برخورد کنند که اگر این کار را انجام ندهند، ملت با مسامحه‌گران و سهل‌انگاران با شدت برخورد خواهد کرد.

امام جمعه ماهشهر تصریح کرد: ۱۳ آبان هشدار آخر ملت ایران است و از تمام مسئولان امر می‌خواهیم با آشوبگران مدارا نکنند و با اشد وجه با کسانی مفسد فی الارض و محارب با خدا و رسول خدا هستند، برخورد کنند.