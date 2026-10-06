به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن قدردانی از همراهی و اشراف مدیریت ارشد استان، نماینده ولی‌فقیه و مجمع نمایندگان به مسائل زیست‌محیطی، اظهار کرد: ایلام با برخورداری از مناطق بکر، تنوع زیستی گیاهی و جانوری بی‌نظیر و جنگل‌های ارزشمند بلوط، استانی با ظرفیت‌های فوق‌العاده در حوزه اکوتوریسم و حفاظت طبیعی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تبریک هفته نیروی انتظامی، به بازدید خود از مناطق مرزی استان اشاره و گفت: همکاری تنگاتنگ و بی‌نظیر همکاران یگان حفاظت محیط‌زیست با نیروهای غیور مرزبانی در نوار مرزی ایلام، امنیتی پایدار را برای حیات‌وحش و تنوع زیستی منطقه به ارمغان آورده است.

وی افزود: با وجود سایه تهدیدات و شرایط سخت کشور در ماه‌های اخیر، دولت چهاردهم با هدایت رئیس‌جمهور و تلاش شبانه‌روزی خدمتگزاران در تمامی بخش‌ها، اجازه نداد روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود.

انصاری با اشاره به عملکرد سازمان محیط‌زیست در شرایط جنگی و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها و تالاب‌ها، خاطرنشان کرد: در طول حوادث اخیر و نقض پروتکل‌های بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی و استکبار، با مکاتبات متعدد با دبیرکل سازمان ملل و ۱۱ نهاد تخصصی زیرمجموعه آن، اعتراض رسمی خود را اعلام کردیم. در حال حاضر نیز با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مستندسازی خسارات وارده به محیط‌زیست در حال انجام است تا از طریق مکانیسم‌های بین‌المللی مطالبه‌گری شود.

معاون رئیس‌جمهور، موقعیت مرزی ایلام را فرصتی مغتنم برای توسعه دیپلماسی محیط‌زیستی خواند و تصریح کرد: ایجاد مناطق حفاظت‌شده مشترک مرزی با کشور عراق و توسعه همکاری‌های دوطرفه، نقش مؤثری در کاهش چالش‌های زیست‌محیطی همچون ریزگردها و حفاظت بهینه از اکوسیستم زاگرس خواهد داشت.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاه ایلام، مراکز علمی و ۵۱ تشکل مردم‌نهاد (سمن) فعال در استان، بر ضرورت واکنش بهنگام در مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها، تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی، و نقش‌آفرینی بانوان در آموزش و ترویج معیشت‌های پایدار تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های دولت و همراهی همه‌جانبه استان، مدل موفق توسعه سبز و عدالت محیط‌زیستی در ایلام بیش از پیش محقق شود.