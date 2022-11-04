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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰

دو ایرانی در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی تکواندو

دو ایرانی در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی تکواندو

در حاشیه بیست و پنجمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان، انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی با حضور ۲ نماینده از ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی تکواندو در سال ۲۰۲۲ در جریان رقابت‌های جهانی مکزیک در گوادالاخارا برگزار می‌گردد.

به همین منظور اکرم خدابنده و سجاد مردانی کاپیتان‌های تیم ملی تکواندو بانوان و آقایان ایران جهت حضور در این انتخابات از سوی فدراسیون تکواندو معرفی و ثبت نام کرده اند.

این انتخابات در ۲ گروه مردان و زنان برگزار می شود که علاوه بر ۲ نماینده ایران، «ولادیمیر دالاکلیف» از بلغارستان، «جواد آچاب» از بلژیک، «حمر الزوما» از نیجریه، «والریا سانتوس» از برزیل، «شاری اوگنیک» از هلند و «ایرینا روملودنووا» از اوکراین به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 5624344

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