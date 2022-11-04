هدف آمریکا و صهیونیسم از بین بردن اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمجتبی حسینی یمین جمعه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در شهرستان تویسرکان بیان کرد: برخی شبهات مانند اینکه اگر دست از حجاب بردارید، دست از برنامه های هسته ای بردارید و یا این مبارزات را رها کنیم تحریمها برداشته خواهد شد، این حرف‌ها اشتباه است؛ چون آمریکا و صهیونیست ها هدفشان از بین بردن اسلام است.

وی با بیان اینکه دوستی با آمریکا چیزی جزء خیانت به اسلام و مسلمین نیست، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا پیش فرض به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک کشور را کنار بگذارد و ما را به عنوان یک کشور مسلمان و قانونمند بپذیرد با آمریکا وارد رابطه خواهیم شد.

مدرس حوزه و دانشگاه تشریح کرد: برای به رسمیت شناختن یک کشور مولفه های زیادی وجود دارد که از مهمترین این مولفه می توان به داشتن حکومت مستقل و سرزمین اشاره کرد. اسرائیل شاید حکومت داشته باشد اما فاقد سرزمین است و اینکه می گویند فلسطینی‌ها زمین‌های خود را به این قوم فروخته اندیک دروغ بزرگ است چون فقط مقدار کمی از زمین‌های فلسطینی‌ها در اختیار این قوم قرار گرفته است.

حجت الاسلام سیدمجتبی حسینی یمین یادآورشد: اسرائیل و صهیونیست‌ها جز خیانت به اسلام و تفرقه افکنی بین مسلمانان کار دیگری تاکنون انجام نداده اند و در قرآن به صراحت در مورد دوری از خائنان و منافقان توصیه شده است.

وی با بیان اینکه کتاب ۴۰ تدبیر که حاوی ۴۰ مطلب از اتفاقات سال ۵۷ و چگونگی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان در آن مطرح شده را حتماً مطالعه کنید، افزود: دشمنی آمریکا با ایران اززمان فرار شاه خاین وبه غارت بردن ثروت ملی شروع شده است؛ پس از این ماجرا آمریکا با داشتن سفارتخانه فعال در ایران با منافقان همکاری می‌کرد و در دیدارهایی که با افراد سیاسی ایران همچون «بازرگان» داشت مسایل دشمن افکنی را مطرح می کرد و دراین باره رهبر انقلاب اسلامی امام‌خمینی (ره) فرمودند هرچه می‌کشیم از آمریکا است.

این مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: ۹ ماه پس از انقلاب و رخ دادن چنین اتفاقات فتنه‌انگیز توسط آمریکا در ایران دانش آموزان به سفارتخانه آمریکا رفتند و ۵۲ نفر از آمریکایی‌های مقیم سفارتخانه رابه گروگان گرفتند و لانه جاسوسی آمریکا را به تسخیر کردند.

حجت الاسلام سیدمجتبی حسینی یمین یادآورشد: کودتای طبس بعداز تسخیر لانه جاسوسی، توسط آمریکا به منظور آزادسازی گروگان‌های آمریکایی صورت گرفت که به لطف خداوند متعال بوسیله طوفان شن در نطفه خفه و از بین رفت.

مدرس حوزه و دانشگاه در پایان این مراسم گفت: آمریکا باید ایران را با تمام عقاید اسلامی و اصل‌های دینی بپذیرد وتا این کار را انجام ندهد از برقراری ارتباط با این کشور معذور خواهیم بود.