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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۹

پایان طلایی تکواندو در پاکستان/ هادی پور و دهقانی هم طلا گرفتند

پایان طلایی تکواندو در پاکستان/ هادی پور و دهقانی هم طلا گرفتند

پرونده تیم چهار نفره تکواندو ایران در رقابتهای آزاد پاکستان با کسب چهار مدال طلا بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، چهارمین دوره رقابت های آزاد آسیا با حضور ۵۳۶ شرکت کننده از دهم آبان تا ۱۳ آبان ماه به میزبانی کشور پاکستان در اسلام آباد برگزار شد و چهار. ملی پوش کشورمان موفق به کسب ۴ مدال طلا شدند و حسن بشیری هم نقره گرفت.

در روز پایانی رقابت ها و در وزن ۵۸- کیلوگرم آرمین هادی پور با حضور ۳۸ تکواندوکار ابتدا با قرعه استراحت مواجه شد و در دور یک شانزدهم «گوپتا» از نپال را ۲ بر صفر شکست داد. وی در مرحله یک هشتم «تلیکا» نماینده سریلانکا را با همین نتیجه پشت سر گذاشت. سپس با برتری۲ بر صفر مقابل «رسول» از پاکستان راهی نیمه نهایی شد.

او در نیمه نهایی «یوسف ذکی» نماینده مصر را ۲ بر یک شکست داد و در فینال با برتری در پیکار با «جسوربک» از قزاقستان به نشان طلا دست یافت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، ۳۳ تکواندوکار حاضر بودند و محمدصادق دهقانی بعد از یک دور استراحت در دو راند «منیر» از پاکستان را پشت سر گذاشت و در ادامه «ماهارا» از کره جنوبی را با این نتیجه شکست داد. دهقانی در دور یک چهارم برابرورسات» از قزاقستان ۲ بر صفر پیروز شد و به نیمه نهایی رسید.

او در مرحله نیمه نهایی «نجم الدین» نماینده ازبکستان را ۲ بر صفر شکست داد و در دیدار پایانی هم مقابل «الدار» از قزاقستان پیروز و به نشان طلا دست یافت.

گفتنی است در روز اول و دوم رقابت ها دانیال بزرگی در وزن ۷۴- کیلوگرم و فرزان عاشورزاده در وزن ۶۳- کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند.

هدایت تیم ملی در این رویداد برعهده مجید افلاکی است؛ جلال خدامی به عنوان مربی وی را همراهی می کند. همچنین تورج خوشروزی نیز سرپرست تیم ملی است.

کد مطلب 5624472

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