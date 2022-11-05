پیمان فیروزنیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح جهش تولید در دیم‌زارها از حدود سه سال پیش در کشور آغاز و طی ۲ سال گذشته در ۱۵ استان کشور اجرایی شده که نتایج بسیار خوبی داشت.

وی با بیان اینکه این طرح سال جاری در ۲۱ استان کشور اجرا خواهد شد که اصفهان نیز یکی از این استان‌هاست، اضافه کرد: طرح جهش تولید در دیمزارها، در پنج شهرستان سمیرم، فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین و میاندشت اجرا خواهد شد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این استان سالانه ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات دیم دارد که عمده محصولات آن گندم، جو و حبوبات از جمله نخود و عدس دیم است.

فیروزنیا با اشاره به اینکه استان اصفهان در طرح جهش تولید دیم‌زارها برای ۲۰ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی دیم در سال جاری برنامه‌ریزی کرده است، افزود: برنامه استان در این طرح شامل ۱۱ هزار هکتار کشت گندم، چهار هزار هکتار جو، یکهزار هکتار علوفه، ۲ هزار هکتار نخود و عدس، ۲ هزار هکتار دانه روغنی و ۲۰۰ هکتار گیاهان دارویی است.

وی با بیان اینکه در طرح جهش تولید در دیم‌زارها قرار است با تمهیداتی عملکرد و تولید اراضی دیم افزایش یابد، ادامه داد: با اجرای این طرح در ۲۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان، نظارت ویژه خواهیم داشت اما ۱۰ هزار هکتار دیگر از اراضی دیم امسال تحت پوشش این طرح قرار نگرفته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح جهش تولید در دیم زارها طرح مشترکی بین وزارت جهادکشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، گفت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) حمایت‌های مالی و وزارت جهاد کشاورزی مباحث فنی این طرح را برعهده دارند.

فیروزنیا با بیان اینکه در کشت دیم بارندگی بسیار اهمیت دارد، افزود: بارندگی قابل برنامه‌ریزی نیست اما با اقداماتی دیگر می توان عملکرد دیم زارها را کنترل کرد که شرایط بارندگی اگر مطلوب باشد، تولید افزایش یابد.

وی با اشاره به تامین بذر مناسب برای مزارع طرح جهش تولید دیم زارها، اضافه کرد: پیگیری‌ها در کشور انجام و بذر گندم، جو، حبوبات، گلرنگ و دانه روغنی کاملینا در نظر گرفته شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه مهمترین بخش در افزایش عملکرد، تغذیه مناسب در مزارع است، ابراز داشت: در این راستا کودشیمیایی از انواع کودهای فسفاته، پُتاسه و ازُته برای مزارع به میزان کافی در استان تامین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

ارائه تسهیلات به کشاورزان برای خرید تجهیزات کشاورزی

فیروزنیا افزود: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در راستای کشت مناسب در طرح جهش تولید دیم زارها، تسهیلاتی را با نرخ بهره پنج درصد برای کشاورزان در نظر گرفته که بتوانند ادوات و تجهیزات مورد نیاز عملیات داشت را تهیه کنند.

وی اضافه کرد: در این راستا لیستی آماده و به ستاد اجرایی فرمان امام ارسال شده تا بانک ملی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورز قرار دهند که ماشین آلات مناسب کشت دیم را تهیه کنند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود چهار هزار و ۸۰۰ لیتر کود بذرمال در اختیار کشاورزان این طرح گذاشته شد، خاطرنشان کرد: آغشته کردن بذر به این کود سبب توسعه ریشه، جذب بهتر آب و رشد گیاه می‌شود.

فیروزنیا، تناوب زراعی را یکی دیگر از اقدامات موثر در طرح جهش تولید دیم زارها دانست و گفت: با رعایت تناوب زراعی گیاهان روغنی، علوفه ای، غلات و حبوبات در این طرح آفات و بیماری‌ها کنترل می‌شود.

آب و خاک حفظ می‌شود

وی، کشت عمود بر شیب را یکی دیگر از روش‌های موثر در این طرح عنوان کرد و گفت: هنگامی که جهت شیب زمین، شخم و کشت انجام می شود در زمان بارندگی رواناب در مزارع اتفاق می افتد و آب از دسترس گیاه خارج و خاک شسته می‌شود و به مرور خاک زراعی در بالادست شیب از بین می‌رود اما در این طرح سطحی عمود بر شیب کشت می شود تا هم خاک حفظ شود هم بارندگی از دسترس خارج نشود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ابراز داشت: وجود مواد آلی به رطوبت خاک کمک می کند و با کشت مستقیم در طرح جهش تولید در دیم زارها و حفظ بقایای گیاهی طی چند سال، مواد آلی خاک افزایش و عملکرد مزارع بهبود می‌یابد.

نظارت ویژه بر کشت و حمایت بیمه‌ای از کشاورزان

فیروزنیا با بیان اینکه بازسازی کمباین‌ها در این طرح برای ریزش کمتر محصول در هنگام برداشت پیش‌بینی شده، اضافه کرد: ناظران سازمان جهاد کشاورزی استان در این ۲۰ هزار هکتار طرح جهش تولید، تمامی سطح را تحت پوشش دارند و کلاس‌های آموزشی برای کشاورزان خواهند داشت و بازدید از مزارع، توصیه‌های فنی بهنگام و کنترل آفات و علف‌های هرز از دیگر فعالیت‌های آنان است.

به گفته وی در طرح جهش تولید دیمزارها تمامی سطح اراضی دیم‌زار با تخفیف بیمه می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: کشاورز به ازای هر هکتار زمین ۲۳۰ هزار تومان بیمه پرداخت می‌کند اما در طرح جهش تولید کشاورزان تخفیف دارند که ۵۰ هزار تومان را ستاد اجرایی امام تقبل می‌کند و ۱۸۰ هزار تومان را کشاورز می پردازد.