رامسر در آرزوی یک متر فضای فرهنگی/ هنرمندان خانه به دوش هستند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۸ سال از آغاز ساخت مجتمع فرهنگی رامسر در باغ ۳۳ هکتاری می‌گذرد و به رغم آنکه طی این سال‌ها اعتباری برای آن هزینه شده اما همچنان نیمه کاره مانده و اکنون بحث تخریب ساختمان مطرح است.

نبود مجتمع فرهنگی مناسب در شهرستان رامسر قطب فرهنگی و گردشگری مازندران در حالی است که رامسر مفاخر و علمای زیادی را در خود جای داده و توجه ویژه برای رفع نیازهای فرهنگی و هنری مردم منطقه امری ضروری به نظر می‌رسد.

ذلیخا رضوانی از شاعران و نویسندگان شهرستان عباس آباد ضمن تشریح کمبودها در عرصه شعر و ادب، از نبود حداقل سرانه فیزیکی فرهنگی در بخش‌های مختلف آن سخن گفت و با بر شمردن ظرفیت‌های انسانی غنی غرب مازندران در بخش فرهنگ و هنر و رسانه افزود: بیشتر این هنرمندان به دلیل عدم حمایت مالی دولت، مجبور به گوشه نشینی شده‌اند و این در حالی است که اگر توجه و حمایت دولت را داشته باشند، به نقش مؤثر و کارکرد اصلی خویش در جهت اعتلای جامعه خواهند پرداخت.

نبود یک متر فضای فرهنگی و هنری در رامسر

یزدان موسی پور از هنرمندان عرصه تئاتر رامسر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود یک متر فضای فرهنگی در عروس شهرهای ایران گلایه کرد و افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر مستأجر بوده و از نبود ساختمان در رنج است.

موسی پور به حدود ۲۰ سال رکود در ساخت و تکمیل مجتمع فرهنگی رامسر اشاره کرد و افزود: این مسئله سبب ناامیدی هنرمندان شده است.

نیک بین عضو انجمن خوشنویسان رامسر نیز با اشاره به برخی کمبودها مانند نداشتن مکان فیزیکی برای برپایی نمایشگاه و دورهمی هنرمندان، نبود حمایت دولتمردان از رشته‌های مختلف هنری از جمله آثار فاخر خوشنویسی گلایه کرد و خواستار توجه بیشتر به هنرمندان رشته‌های مختلف شد.

نورا محمدی فعال رسانه با اشاره به نداشتن مسکن، نداشتن بیمه و درآمد بسیار اندک خبرنگاری و نداشتن حقوق ثابت، خواستار تسهیل در نحوه عضویت در صندوق هنرمندان شد و با تاکید بر تمرکز زدایی رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پایتخت، افزود: اگر قرار است از محاصره تبلیغاتی خارج شویم، راهکار آن توجه به مطبوعات و رسانه‌های محلی است.

حجت الاسلام محمود علیخانی امام جمعه رامسر به ۱۴ آبان روز مازندران اشاره و با بیان اینکه اسلام اهل بیت اسلام صلح و سازش است، افزود: شهر رامسر نقطه ثقل فرهنگی استان‌های شمالی کشور به شمار می‌رود اما با این حال از کمبودهایی رنج می‌برد.

رامسر نیازمند اداره فرهنگی است

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان رامسر علمای فاخری نظیر فلسفی واعظ، آیت الهیان دارد و با داشتن منطقه ۴۰ شهیدان، قلعه مارکوه و تقدیم شهدای والامقام نماد مقاومت به شمار می‌رود، افزود: رامسر دارای فرهنگ اصیل و مردمان متدین است و این شهر و این فرهنگ نیازمند اداره فرهنگ و ارشاد در شأن شهرستان دارند.

امام جمعه رامسر نداشتن ساختمان مناسب در شهر را سبب پراکندگی هنرمندان و انجمن‌های فرهنگی دانست و خواستار تکمیل مجتمع فرهنگی رامسر شد و گفت: با توجه به این دشمن روی جوانان کار کرده است کانون‌های مساجد باید فعال شود.

شهرستان رامسر به رغم آنکه از امکانات فرهنگی و هنری محروم است اما تاکنون جشنواره‌های مختلفی در این شهرستان ثبت شد و هنرمندانش در سطح کشور درخشش دارند.

ارشاد رامسر مستأجر است

عبدالرضا رشیدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر نداشتن مجتمع فرهنگی و هنری و استیجاری بودن اداره را که هر چندسال یک بار باید جابجا شود، عدم اعتبارات برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری را از جمله مشکلات ذکر کرد و گفت: هنرمندان دارای غیرت و با دست خالی در حال تلاش هستند.

وی با بیان اینکه هنرمندان شهرستان رامسر به جایگاهی را نیاز دارند، افزود: نیاز مبرم به تأسیس گالری و بازارچه هنری داریم تا هنرمندان آثارشان را به نمایش گذارند.

وی نبود نیروهای تخصصی را در حوزه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر مسائل ذکر کرد و گفت: بسیاری از نیروهای یا بازنشست شدند و یا در حال بازنشست هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر ضعف در تجهیزات الکترونیکی اداره و ضرورت جایگزینی آن اضافه کرد: در دو سال قبل دو میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شد و این شهرستان پتانسیل آن دارد که از هنرمندان حمایت کنند.

رشیدی گفت: چند جشنواره ملی از جمله نمایش رادیویی با حضور ۳۷ اثر از سراسر استان‌ها، نمایشنامه خوانی، اولین جشنواره هنرهای تجسمی گلیماز را از جمله برنامه‌ها ذکر کرد.

وی گفت: اولین جشنواره موسیقی کودکان با عنوان گلوبن در دستور کار بوده و اولین جشنواره موسیقی کودکان زیر ۱۰ سال برگزار می‌شود، همچنین جشنواره شعر و ادبیات برگ و باد با هدف بررسی مسائل اجتماعی نیز اجرا شد.

شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس نیز با بیان اینکه دغدغه اصلی ما در تنکان ساختمان خوبی طراحی شد، گفت: این ساختمان در حال از بین رفتن است و با چند میلیارد تومان می‌توان آن را نجات داد.

وی با بیان اینکه چند سینمای شهرستان تنکابن تعطیل شد، گفت: درباره مجتمع رامسر باید وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و ارشاد تصمیم بگیرند و تعیین تکلیف کنند.

وی با اشاره به اینکه قریب ۱۳ سال از شهرستان عباس آباد می‌گذرد، گفت: هنوز بسیاری از ادارات در آن کامل مستقر نشدند و باید توجه ویژه ای به اداره ارشاد صورت گیرد.

حسینی با تاکید بر شکوفا شدن اقتصاد فرهنگ در منطقه گفت: اگر اقتصاد گردشگری و فرهنگ گره بخورد می‌توانیم از آن بهره لازم بریم.

به رغم آنکه تاکنون جشنواره‌های مختلفی در رامسر ثبت شده است و این شهرستان ۲۰۰ نویسنده دارد که ۵۰۰ جلد کتاب تألیف کرده‌اند، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در رامسر به دلیل نبود فضای فرهنگی و هنری با مشکل روبرو شده است و هنرمندانش به شهرهای همجوار کوچ کرده‌اند.