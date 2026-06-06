پارسال ۳۴۹ میلیارد تومان بلیت کنسرت موسیقی در مازندران فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر شنبه در جلسه با مدیران شهرستان رامسر اظهار داشت: شاهد فعالیت مطلوب شهرداری رامسر هستم و باید تصمیم‌گیری لازم برای پایان دادن به قصه پرغصه مجتمع فرهنگی این شهر انجام شود.

وی در نشست بررسی وضعیت مجتمع فرهنگی رامسر افزود: با موضوع تهاتر زمین موافق هستم تا پس از ۲۶ سال، زمینه ساخت مجتمع فرهنگی رامسر فراهم شود و توافق مناسبی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و شهرداری رامسر شکل گیرد.

محمدی تصریح کرد: شهرداری رامسر می‌تواند در ازای تهاتر، استارت اجرای پروژه را بزند و ما نیز از ظرفیت دکتر شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم شهرستان‌های رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک ظرفیت ملی برای پیشبرد این طرح بهره‌گیری خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تأکید کرد: پروژه مجتمع فرهنگی متعلق به همه مردم رامسر است و به دنبال چانه‌زنی برای ساخت این مجموعه نیستم، بلکه هدف ما انجام اقدامات عملیاتی و آغاز روند اجرایی ساخت آن است.

محمدی خاطرنشان کرد: مجتمع فرهنگی رامسر می‌تواند به پایلوت برگزاری رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری در این شهرستان تبدیل شود و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی منطقه ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴۰ میلیارد تومان فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی و ۱۶۰ میلیارد تومان فروش بلیت اجراهای تئاتر ثبت شده است که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم رویدادهای فرهنگی و هنری در جذب گردشگر و رونق اقتصادی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین اعلام کرد: برای تسریع در روند پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم، به رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر اختیار کامل داده شده است تا اقدامات مرتبط با ساخت مجتمع فرهنگی رامسر را دنبال کند.