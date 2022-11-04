قوه قضاییه در مقابل اغتشاشات مماشات نکند/اختلاس گر خائن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه ظهر جمعه در تجمع ۱۳ آبان مردم همدان که در حسینیه امام خمینی ره همدان برگزار شد، با اشاره به ویژگی های دانش آموز تراز انقلاب اظهار کرد: دانش آموزان با دشمن شناسی افتخار این مملکت هستند و امروز با این اقدام در سراسر کشور حضور پیدا کردند و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گفتید.

وی بیان کرد: دانش آموزان با بستن سربند و به دست گرفتن پرچم جمهوری اسلامی نسبت به آن هایی که پی به عظمت این اسلام نبرده اند و مزدورانی که دلار و یورو می‌گیرند و افراد حداقلی که حقوق می گیرند و مزدور دشمن شده اند مردانه وارد میدان شدید و می‌خواهید ثابت کنید که دنیا بداند این درخت تنومند انقلاب دیری است که گاهی بادی می آید و بر این بید تنومند می وزد تا مردم احساس خنکی کنند اما احساس سرما نمی کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز گرمای حضور دانش آموزان ما سراسر کشور ایران همیشه مقتدر اسلامی نشان می دهد که تحلیل گران شبکه های فارسی زبان معاند برخی از سلبریتی نماهایی که ادعای دفاع از ملت دارید این مردم و دانش آموزان با بریده شدن گلوی افسر نیروی انتظامی هرگز موافق نیستند.

وی با بیان اینکه ۴۳ سال است که خودشان و پدران و اجدادشان و آن هایی که امام امت فرمود سربازان ما در گهواره هستند بزرگ شده اند و درخت انقلاب را کاشتند و از این نهال حراست کردند امروز یک بوستان تحویل دنیا داده اند گفت: آنها نمی‌گذارند در این اتفاقات به اسم ملت مردم ایران رقم بخورد این چسب برای مردم ایران نچسب است.

آزادیخواه با بیان اینکه این مردم با مزاحمت در خیابان برای نوامیس با آشوب و آتش کشیدن آمبولانسی که باید بیمار را به بیمارستان برساند هر گز موافق نیستند متذکر شد: دانش آموزان عزیز یادمان نرود دلسوز شما پدران، مادران، معلمان شما، شهید حججی ها، شهید سلیمانی ها و شهید همدانی ها هستند چرا که برای اینکه شما آسیب نبینید در راه راه دین قطعه قطعه شدند و خم به ابرو نیاوردند.

وی با تأکید بر اینکه دلسوز شما آن سلبریتی ها نیستند که تا اتفاقی می افتد فرار می کند و می رود به سمت جایی که خوش بگذراند و بخاطر جیبش برای مردم ایران کُری بخوانند گفت: امروز دنیا باید بداند دانش آموز و دانشجو امروز دوست را از دشمن تشخیص می دهد و شما نخواهید دانش آموز ما به اشتباه بیفتد و نخواهید توانست این اتفاق را ایجاد کنید.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیات قرآن مبنی، ادامه داد: یادتان نرود زمانی که هنوز ارتش و سپاه پس از انقلاب به این حد از قدرت نرسیده بودند دشمنان آشوب ایجاد کردند و با شهادت شهیدان رجایی و باهنر و بهشتی ترورهای کور را راه انداختند اما شما مقاوم بودید.

وی اضافه کرد: امروز که دنیا از ما حساب می برد منافقین و تجزیه طلبان خوب بفهمند جبهه ای که حاج قاسم درست کرده است مقدمات ظهور امام زمان (عج) است.

وی با بیان اینکه با ظهور امام زمان شرق و غرب به هم دوخته می شود و اراده الهی این است که مستضعفان حاکم زمین شوند گفت: روزی تئوری آمریکایی ها این بود که مانند امروز دشمنان می خواستند جنگ را به خیابان ها بیاورند اما مردم با بصیرت مواجه شدند و به لطف امام زمان عج به زودی تفاله های آنها را هم جمع خواهیم کرد.

آزادیخواه با بیان اینکه دشمنان روزی برای شما نقشه ها و توطئه هایی در خاورمیانه داشتند اما همه بدانید آن خاور میانه فرضی آمریکا به جبهه مقاومت تبدیل شده است افزود: سردار سلیمانی جوانان را از افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق و … جمع کرد و فاطمیون، حیدریون و زینبیون را تشکیل داد و به لطف خدا داعش را برچید.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز در ایران با ترور طلبه و شهید و بسیجی میخواهید مارا بترسانید مگر امام خمینی نفرمود بکشید مارا ملت ما بیدار تر می شود گفت: امروز با سوزاندن قرآن و کشتن طلبه روسری از سر ناموش شیعه می کشند، به آتش کشیدن پلیس را به ناجوانمردی به اسم این ملت می اندازند که رژیمی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مستکبر داخلی و خارجی نداریم استکبار استکبار است تصریح کرد: اگر کسی اهل اختلاس است نفوذی انقلاب و خائن به ملت است.

آزادیخواه با بیان اینکه این کشور برای سردار سلیمانی است نه برای امثال خاوری که آن هم تفاله استکبار است که می‌خواهد به اسم انقلاب از درون خیانت کند بیان کرد: مردم ما در شب ۲۱ رمضان قرآن بر سر می گیرند یا علی می گویند آن هایی که قرآن می سوزانند مانند ابن ملجم سپاه علی (ع) هستند و بر ملت خائن هستند

وی با تأکید بر اینکه هر کسی امروز امنیت و آرامش کشور را به هم بریزد و به بیت المال دست درازی کند شک نکنید تفاله های لانه جاسوسی هستند یادآورشد: از قوه قضاییه قاطعانه درخواست داریم در مقابل اتفاقات کشور دیگر مماشات نکند.

وی با بیان اینکه حرف مردم این است که امنیت به کشور برگردد و قوه قضاییه اغتشاش گران را به اشد مجازات برساند ادامه داد: از پلیس و سپاه و بسیج مظلوم می‌خواهیم با افرادی که به نام زن، زندگی و آزادی، آزادی این ملت را بگیرند با اشد مجازات برخورد کنند.