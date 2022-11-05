حجت الاسلام محمد علی جعفری در گفت و گو با مهر بیان کرد: انتقال اعتراض دانشجویی در دانشگاه ساز و کار خودش را دارد و دانشجویان می‌توانند از طریق این ساز و کارهای تعریف شده مطالبات به حق خود را بیان کنند و قرار نیست تا چند نفر با تجمع و ایجاد هرج و مرج باعث اغتشاش در دانشگاه شوند.

وی مهم‌ترین راهکار شنیده شدن مطالبات دانشجویان را برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: تمام دانشجویان و اساتید و حتی دانشجویان تشکلی و غیر تشکلی می‌توانند درخواست خود را برای برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و تریبون آزاد برای بیان نظرات به دانشگاه ارائه کنند.

وی با بیان اینکه میدان نقد و نظر و تبیین مسائل در دانشگاه‌ها باز است، ادامه داد: با توجه به فضای باز و ساز و کارهای دانشگاه برای مطالبات به حق دلیلی وجود ندارد تا دانشجویان حرکتی انجام دهند که باعث برهم خوردن آرامش و مخدوش کردن فضای علمی دانشگاه شود.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه دانشگاه یک محیط علمی و آکادمیک است که با حرکات غیر اصولی و غیر اخلاقی باعث از بین رفتن فرهیختگی این محیط می‌شود، گفت: آنچه حداقل در جریان هستیم این است که بخش عمده این افراد دانشجویان نیستند و گاهی دست‌های بیرونی و افرادی هستند که به هر دلیلی به دانشگاه ورود پیدا کرده و منجر به هنجار شکنی شدند.

عرصه گفت و گو فعال شود

حجت الاسلام جعفری تاکید کرد: پیشنهاد مسئولان دانشگاه این است که اگر افرادی قصد دارند نقد و مطالبی را که حقشان است عنوان کنند در مسیر و مجرای قانونی آن پیگیری کرده و هیئت نظارت آمادگی دارد تا برنامه‌ریزی هایی را برای شنیدن صدای به حق آنان داشته و فراهم کند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بیرجند با بیان اینکه مطالبات و نظرات متفاوت باید در عرصه گفت و گو در دانشگاه انتقال پیدا کند، خاطر نشان کرد: اندیشه مثبت و منفی نسبت به یک موضوع باید در این نشست‌ها و کرسی‌ها بیان شود تا در دو طرف یکدیگر را راضی کرده و به نتایج مشترکی دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: مطالبات و نظرات باید به گونه‌ای باید بیان شود که دردسر و مشکلی برای مدیران دانشگاه و خانواده‌ها و بالاتر از همه فضایی برای سو استفاده دشمن فراهم نشود تا بتوانند موضوعات را از آنچه که هست بیشتر جلوه دهند.

به گفته حجت الاسلام جعفری امروز بر هیچکس پوشیده نیست که پشت پرده تمام این مسائل دشمن و بیگانه ایستاده و مردم ایران افرادی نیستند که فضا را به دست دشمن بدهند.

وی با بیان اینکه قشر فرهیخته و تحصیل کرده بویژه دانشجویان باید در مسیر درست و به حق از دیگران پیش قدم باشند، افزود: دانشجویان باید اوضاع متشنج را مدیریت کنند و به عنوان قشر فرهیخته جامعه راه و روش درست مطالبه به حق را به مردم نشان دهند تا دشمنان در این مرحله نتوانند موج سواری داشته باشند.