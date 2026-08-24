به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر نصیری پیش از ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به برنامههای این شرکت برای توسعه زیرساختهای برق، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری با برنامهریزی انجامشده و با تلاش مجموعه همکاران، تکمیل پروژههای حیاتی، ضروری و مهم ابلاغی شرکت توانیر در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد پروژههای جدید نیز برای عبور از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵ وارد مدار شوند.
وی با بیان اینکه تأمین منابع مالی یکی از چالشهای اصلی اجرای پروژهها بوده است، افزود: با استفاده از ظرفیتهای وزارت نیرو در حوزه تأمین مالی، اسناد خزانه، تهاتر محصولات و سایر روشهای تأمین منابع، امکان اجرای بخش قابل توجهی از پروژهها فراهم شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان ادامه داد: در مجموع ۳۰ پروژه در دو استان مازندران و گلستان در دستور کار قرار گرفت که ۱۵ پروژه مربوط به مازندران و ۱۵ پروژه نیز در استان گلستان بوده است.
نصیری با اشاره به استفاده از ظرفیتهای موجود برای سرعت بخشیدن به اجرای طرحها، گفت: در این پروژهها از ظرفیت انبارها و تجهیزات موجود و مستعمل نیز استفاده شد تا با مدیریت بهینه منابع، طرحها هرچه سریعتر وارد مدار بهرهبرداری شوند.
وی از افزایش ۹۰۰ مگاولتآمپر ظرفیت شبکه برق مازندران خبر داد و افزود: در شهرستانهای مختلف استان از جمله ساری، بهشهر، چالوس، بابل، آمل، محمودآباد، نوشهر، بابلسر، سرخرود، کلهبست، چمستان و جویبار پروژههای توسعهای و زیرساختی اجرا شده است.
نصیری با اشاره به برنامههای سال آینده اظهار کرد: برای اجرای پروژههای انتقال و فوق توزیع، سرمایهگذاری حدود ۶.۲ همت پیشبینی شده است. همچنین یک طرح تولید پراکنده با ظرفیت ۵.۷ مگاوات در شهرستان ساری با سرمایهگذاری بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که مجموع سرمایهگذاریهای این بخش به حدود ۶.۷ همت خواهد رسید.
توسعه انرژی خورشیدی در آببندانهای مازندران
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان یکی از محورهای مهم برنامههای این شرکت را توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: با توجه به پیامدهای زیستمحیطی استفاده از سوختهای فسیلی، حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و بهویژه انرژی خورشیدی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: با توجه به وجود حدود ۱۴ هزار هکتار آببندان در مازندران و محدودیت استفاده از زمینهای کشاورزی برای احداث نیروگاههای خورشیدی، استفاده از ظرفیت آببندانها برای نصب پنلهای خورشیدی شناور در دستور کار قرار گرفته است.
نصیری ادامه داد: در همین راستا بازدیدهای متعددی انجام شد و در آببندان گاودشت نیز با هماهنگی شرکت سایپا، زمینه سرمایهگذاری فراهم شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، نیروگاه خورشیدی شناور با ظرفیت ۱.۲ مگاوات در آببندان گاودشت در مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید که به عنوان نخستین نیروگاه خورشیدی مگاواتی شناور روی آببندانها، میتواند الگویی برای توسعه این طرح در سایر مناطق کشور باشد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان خاطرنشان کرد: مدل اقتصادی و مالی این طرح نیز طراحی خواهد شد و جلساتی با هیئت امنای سایر آببندانها برگزار میشود تا با ارائه آموزشها و تشریح مزایای طرح، زمینه توسعه نیروگاههای خورشیدی شناور در دیگر آببندانهای استان فراهم شود.
ورود ۵۵ مگاوات تولید پراکنده به مدار
نصیری همچنین از ورود حدود ۵۵ مگاوات ظرفیت تولید پراکنده به مدار در دو سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش سرمایهگذاری این بخش حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه توسعه تولید پراکنده و انرژی خورشیدی دو هدف مهم را دنبال میکند، افزود: نخستین هدف، کمک به جبران ناترازی تولید و مصرف برق است و هدف دوم، افزایش پدافند غیرعامل شبکه محسوب میشود.
نصیری توضیح داد: وقتی تولید برق به شکل پراکنده در نقاط مختلف انجام شود، شبکه از حالت متمرکز خارج شده و در برابر حوادث و تهدیدهای احتمالی آسیبپذیری کمتری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در صورتی که تولید پراکنده بر پایه انرژی خورشیدی توسعه پیدا کند، وابستگی به سوخت گاز نیز کاهش مییابد و این موضوع از نظر پایداری شبکه اهمیت زیادی دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی مسیر خدمتگزاری به مردم و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، آنان را الگوی سادهزیستی، مردمداری، اخلاص و خدمت بیمنت دانست و افزود: مجموعه صنعت برق نیز تلاش میکند با تکیه بر همین فرهنگ، برنامههای دولت را در حوزه خدمترسانی، توسعه زیرساختها و تأمین رفاه عمومی با جدیت دنبال کند.
نصیری در پایان از همراهی مسئولان استان مازندران در اجرای پروژههای صنعت برق قدردانی کرد و گفت: استاندار مازندران، مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و دیگر مدیران استان در پیشبرد پروژهها همکاری و حمایت مناسبی داشتهاند که از همه آنان تشکر میکنم.
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