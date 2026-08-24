مرکز پیشرفته آنژیوگرافی مغزی در زنجان افتتاح شد

یه گزارش خبرنگار مهر، پروژه احداث مرکز پیشرفته آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر(عج) زنجان با هدف توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی آنژیوگرافی مغز از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و اکنون با تکمیل مراحل ساخت و تجهیز، آماده بهره‌برداری است.

این مرکز با زیربنای نزدیک به ۷۰۰ مترمربع طراحی و اجرا شده و برای تجهیز آن ۱۲۰ میلیارد تومان و برای ساخت و ابنیه نیز ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است. بهره‌برداری از این مرکز می‌تواند دسترسی مردم استان به خدمات پیشرفته تشخیصی و درمانی را افزایش داده و نیاز به اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از استان را کاهش دهد.

مرکز پیشرفته آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر(عج) امکان ارائه خدمات آنژیوگرافی قلبی، محیطی و مغزی را فراهم می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم در تکمیل زنجیره درمان استان، نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی حوزه سلامت خواهد داشت.

اجرای این طرح با همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که عملیات ساختمانی مرکز با مشارکت خیریه ولیعصر(عج) و با همراهی خیرین انجام شده و تأمین تجهیزات آن نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان صورت گرفته است.

بخشی از هزینه‌های احداث این مرکز نیز از سوی خانواده مرحوم حاج جمال بریزی تأمین شده است که این مشارکت خیرخواهانه، نمونه‌ای از نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان به شمار می‌رود.پروژه احداث مرکز پیشرفته آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر(عج) زنجان افتتاح شد.

راه‌اندازی این مرکز، گامی مهم در مسیر ارتقای دسترسی شهروندان زنجانی به خدمات پیشرفته قلبی، عروقی و مغزی محسوب می‌شود و می‌تواند با فراهم کردن امکان تشخیص و درمان تخصصی در داخل استان، زمینه کاهش هزینه‌ها و مشکلات ناشی از اعزام بیماران به سایر استان‌ها را فراهم کند.