به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمحمدی صبح دوشنبه در نشست خبری با شهرداران گلپایگان، گوگد و گلشهراظهار کرد: یکی از وظایف اصلی شهرداری، خدمات‌رسانی در سطح شهر به مردم است و همه شهرداری‌های کشور به‌صورت روزمره در حوزه‌هایی همچون جمع‌آوری زباله و سایر خدمات شهری فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری گفت: با وجود اعتبارات محدود و مشکلات مالی و افزایش قابل توجه هزینه‌ها، تلاش کردیم خدماتی هرچند کوچک به مردم عزیز شهر گوگد ارائه کنیم.

آزادسازی خیابان حافظ پس از ۲۵ سال

شهردار گوگد با اشاره به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی این شهر تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های شهر گوگد، آزادسازی و ساماندهی خیابان حافظ بود که پس از ۲۵ سال در دستور کار قرار گرفت. این خیابان از جمله معابری بود که طرح آن مصوب شده بود، اما به دلیل حجم بالای آزادسازی، اجرای آن با مشکلات زیادی مواجه بود.

وی ادامه داد: به‌صورت جدی آزادسازی خیابان حافظ به طول نزدیک به هزار متر و عرض ۱۶ متر در دستور کار شهرداری قرار گرفت و حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع آزادسازی در این خیابان انجام شد که با همراهی مردم عزیز، این مرحله به سرانجام رسید.

شهردار گوگد بیان کرد: پس از آزادسازی، عملیات جدول‌گذاری، خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و آسفالت این خیابان انجام شد و امروز این مسیر که از داخل بافت فرسوده شهر عبور می‌کند، در اختیار مردم قرار دارد و تردد و ترافیک در آن برقرار است.

وی اعتبار اجرای این پروژه را حدود ۴۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: عملیات آزادسازی این خیابان از چهار سال گذشته آغاز شده بود و اگر امروز قرار بود این آزادسازی انجام شود، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باید برای تملک و آزادسازی پرداخت می‌کردیم، اما با توجه به اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، عملیات اجرایی شامل جدول‌گذاری و زیرسازی با اعتباری حدود ۴۵ میلیارد تومان انجام شد.

شهردار گوگد همچنین به ساماندهی ورودی‌های شهر اشاره کرد و گفت: ساماندهی ورودی‌های شهر گوگد از جمله میدان شهدای گمنام در مسیر گلپایگان، میدان بقیه‌الله در مسیر گلشهر، میدان نماز در ورودی فروشگاه کوثر و همچنین بلوار کوثر در دستور کار قرار گرفت.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مهم‌ترین منابع درآمد پایدار شهرداری اظهار کرد: شهرهای کوچک منابع درآمد پایدار مشخص و متنوعی ندارند و یکی از منابع درآمدی شهرداری گوگد، وصول عوارض و تملک املاک در چارچوب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌هاست.

علیمحمدی افزود: یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری، جایگاه سوخت است که با توجه به مشکلات اخیر ایجادشده در این زمینه، درآمد حاصل از آن نیز صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مهم‌ترین منابع درآمد پایدار شهرداری گوگد، صدور پروانه‌های ساختمانی و درآمدهای حاصل از ماده ۱۰۱ است و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از این درآمدها برای اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود.

شهردار گوگد در پاسخ به سؤالی درباره میزان اختصاص درآمدهای شهرداری به مناطق کمتر توسعه‌یافته گفت: شهر گوگد حدود ۳۰۰ هکتار محدوده دارد و خیابان حافظ و همچنین ساماندهی اطراف ارگ، از جمله اقداماتی بوده که در بافت‌های کمتر توسعه‌یافته و فرسوده شهر انجام شده است.

وی تصریح کرد: ساماندهی این مناطق انجام شده، اما همچنان نیازمند اقدامات بیشتری هستیم. جمع‌آوری مخروبه‌های سطح شهر و ساماندهی تفکیک‌های انجام‌شده در زمین‌های بزرگ واقع در بافت‌های شهری از جمله مواردی است که باید دنبال شود. بخش قابل توجهی از مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته گوگد در بافت فرسوده شهر قرار دارد و این موضوع در دستور کار شهرداری است.

شهردار گوگد همچنین درباره میزان مشارکت خیرین و دستگاه‌های دولتی در اجرای پروژه‌ها گفت: در پروژه‌های عمرانی که در سطح شهر گوگد اجرا می‌شود، بخش عمده پروژه‌هایی مانند خیابان‌کشی، آزادسازی، جدول‌گذاری و آسفالت توسط شهرداری و مجموعه مدیریت شهری انجام می‌شود.

وی افزود: در برخی پروژه‌ها از جمله ساخت مدارس، مساجد و سالن‌های انتظار در گلزار شهدا، خیرین به‌صورت جدی وارد شده‌اند و مشارکت قابل توجهی داشته‌اند.

شهردار گوگد بیان کرد: حدود ۸۰ درصد هزینه پروژه‌هایی مانند سالن‌های انتظار خواهران و برادران در گلزار شهدا، ساخت مسجد حضرت رضا(ع) و مجتمع خدماتی روبه‌روی آتش‌نشانی توسط خیرین تأمین شده است.

وی ادامه داد: در پروژه‌های عمومی که با مشارکت خیرین انجام شده، سهم مشارکت خیرین در برخی موارد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. در مجموع، پروژه‌های عمرانی شهرداری را می‌توان به دو دسته پروژه‌های مستقل شهرداری و پروژه‌های مشارکتی تقسیم کرد.

شهردار گوگد خاطرنشان کرد: در پروژه‌های مشارکتی، شهرداری نیز متناسب با نوع پروژه سهمی از هزینه‌ها را تأمین کرده و در برخی پروژه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مشارکت شهرداری بوده است، در حالی که خیرین در پروژه‌های مشارکتی بیش از ۸۰ درصد هزینه‌ها را تأمین کرده‌اند.