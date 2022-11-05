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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

رتبه برتر منطقه ۱۳ در اجرای آرا ماده ۱۰۰

رتبه برتر منطقه ۱۳ در اجرای آرا ماده ۱۰۰

شهردار منطقه۱۳ از کسب رتبه برتر این منطقه در  اجرای آرای ماده صد در شش ماه اول سال خبر داد و گفت: ۱۵ درصد از آراء اجرا و پالایش شده توسط اداره اجرای احکام مناطق به این منطقه اختصاص دارد.

محمدهادی علی‌احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص کسب رتبه برتر منطقه ۱۳ در اجرای آرای ماده صد گفت: بر اساس پایش و بررسی وضعیت مناطق در برخورد با تخلفات ساختمانی و اجرای آرای ماده صد، این منطقه با اجرای ۸۶ پرونده در شش ماهه نخست سال جاری، رتبه دوم را در بین مناطق ۲۲ گانه کسب کرد.

شهردار منطقه ۱۳ افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته در شش ماهه اول سال، ۲۱۸۶ رأی توسط اداره اجرای احکام مناطق اجرا و پالایش شده است که ۱۵ درصد از این تعداد به منطقه ۱۳ اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: وجود واحدهای تجاری غیر مجاز را یکی از معضلات شهری و دغدغه مردم است و در این راستا، طبق کمیسیون ماده ۱۰۰، نیوجرسی مقابل این املاک استقرار یافته و تعدادی بنای تجاری غیر مجاز نیز تخریب شده است.

علی‌احمدی تاکید کرد: بر اساس رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، با واحدهای تجاری غیر مجاز برخورد و پلمپ می‌شوند.

شهردار منطقه ۱۳ عنوان کرد: تلاش می‌شود، با بازدیدهای میدانی مستمر و رصد املاک غیر مجاز، مشکلات و معضلات در مقیاس ناحیه و محله، حل و فصل شود، ضمن اینکه پرونده‌های عدم تأیید به صفر رسیده و در کمیسیون ماده صد مختومه شده است.

کد مطلب 5624730

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