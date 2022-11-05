رتبه برتر منطقه ۱۳ در اجرای آرا ماده ۱۰۰

محمدهادی علی‌احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص کسب رتبه برتر منطقه ۱۳ در اجرای آرای ماده صد گفت: بر اساس پایش و بررسی وضعیت مناطق در برخورد با تخلفات ساختمانی و اجرای آرای ماده صد، این منطقه با اجرای ۸۶ پرونده در شش ماهه نخست سال جاری، رتبه دوم را در بین مناطق ۲۲ گانه کسب کرد.

شهردار منطقه ۱۳ افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته در شش ماهه اول سال، ۲۱۸۶ رأی توسط اداره اجرای احکام مناطق اجرا و پالایش شده است که ۱۵ درصد از این تعداد به منطقه ۱۳ اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: وجود واحدهای تجاری غیر مجاز را یکی از معضلات شهری و دغدغه مردم است و در این راستا، طبق کمیسیون ماده ۱۰۰، نیوجرسی مقابل این املاک استقرار یافته و تعدادی بنای تجاری غیر مجاز نیز تخریب شده است.

علی‌احمدی تاکید کرد: بر اساس رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، با واحدهای تجاری غیر مجاز برخورد و پلمپ می‌شوند.

شهردار منطقه ۱۳ عنوان کرد: تلاش می‌شود، با بازدیدهای میدانی مستمر و رصد املاک غیر مجاز، مشکلات و معضلات در مقیاس ناحیه و محله، حل و فصل شود، ضمن اینکه پرونده‌های عدم تأیید به صفر رسیده و در کمیسیون ماده صد مختومه شده است.