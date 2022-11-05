به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع تیراندازی و قدرت نمایی در خرم آباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات پلیسی و اطلاعاتی موفق به شناسایی فرد هنجار شکن شدند و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات موفق شدند وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد، گفت: در بازرسی از محل اختفا متهم یک قبضه سلاح شکاری کشف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ قاسمی عنوان کرد: پلیس و دستگاه قضائی با اقتدار با افرادی که به هر نحو مبادرت به قانون شکنی کنند و یا در صدد تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت جامعه باشند برخورد قاطع خواهد کرد.