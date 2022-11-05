ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﺍﻧﻪ در قزوین برای مقابله با آنفلوانزای حاد پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیمی در جلسه هماهنگی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در رابطه با بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان استان قزوین اظهار داشت: در راستای اجرایی نمودن برنامه ملی آمادگی و پاسخ به بحران و مقابله به هنگام در این خصوص، دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در دستور کار جلسات ستادهای استانی و شهرستانی قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع سلامت جامعه با ایجاد حساسیت، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اهمیت موقعیت استان قزوین و راه‌های مواصلاتی و دسترسی آسان آن به سایر استان‌ها و از سوی دیگر نقش منحصر به فرد و محوری استان قزوین به ویژه شهرستان‌های آبیک و تاکستان در پرورش و تولیدات طیور در سطح کشور افزود: این موضوع میزان حساسیت و توجه به این استان را در این زمینه بیشتر کرده و به همین جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در رابطه با بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در استان از اهمیت بسرایی برخوردار است.

علیمی گفت: در همین راستا هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی مسئول از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، نیروی انتظامی و مدیریت خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی صورت گرفته است.

مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین اضافه کرد: واکسیناسیون مستمر دام و طیور، کنترل تردد کلیه خودروهای حمل طیور زنده و فرآورده‌های آن در راه‌های مواصلاتی استان از سوی دامپزشکی و نیروی انتظامی با استقرار پست‌های قرنطینه‌ای، بازدیدهای مشترک دامپزشکی، جهاد کشاورزی، محیط زیست از مراکز تولید کننده دام و طیور و غیره داز جمله برنامه‌هایی است که باید جدیت در استان اجرایی گردد.

وی بر اطلاع رسانی لازم و مستمر در سطح استان از سوی مدیرکل دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی، رصد و پایش مستمر مراکز عرضه طیور زنده در سطح استان توسط دامپزشکی و حفاظت محیط زیست، همکاری نیرو انتظامی در عملیات معدوم سازی کانون‌های آلوده واعمال قرنطینه با دامپزشکی و تشکیل مستمر جلسات اجرایی مدیریت جامع بحران بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان‌های تابعه تاکید کرد.