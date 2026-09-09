صداوسیمای فارس به میدان ترویج فرهنگ حفظ و تدبر قرآن آمد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست مشترک دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان فارس با مدیرکل و معاونان صداوسیمای مرکز فارس، گفت: این نشست با هدف بررسی راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و استفاده از ظرفیت‌های گسترده رسانه در این زمینه برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، ظرفیت‌های مشترک اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس و صداوسیمای مرکز فارس برای تقویت فعالیت‌های قرآنی در عرصه رسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت گسترش همکاری‌ها تأکید شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: توجه به پیوست قرآنی در برنامه‌های صداوسیما، بهره‌گیری از ظرفیت معاونت‌های صدا، سیما و خبر، تولید محتوای قرآنی و تقویت حضور مفاهیم و معارف قرآن کریم در برنامه‌های رسانه‌ای از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت کارگروه‌های تخصصی قرآنی استان، گفت: استفاده از توانمندی کارگروه‌های حفظ، قرائت، تدبر، تبلیغ و ترویج، تفسیر، پژوهش و آموزش عمومی و عالی قرآن کریم در دستور کار قرار دارد و مقرر شد نشست‌های مشترکی میان رؤسای این کارگروه‌ها و مسئولان مرتبط صداوسیمای فارس برگزار شود.

وی افزود: هدف از این نشست‌ها، شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک و تولید محتوای تخصصی و اثرگذار در حوزه قرآن کریم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، آموزش جزء ۳۰ قرآن کریم با رویکرد تلفیقی حفظ و تدبر را از دیگر موضوعات مطرح‌شده عنوان کرد و گفت: در این زمینه، استفاده از ظرفیت تولیدات بومی استان فارس و در صورت نیاز بهره‌گیری از تولیدات شبکه قرآن و معارف سیما مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام ولدان همچنین به طرح «زندگی با آیات» اشاره کرد و افزود: این طرح به‌عنوان یکی از محورهای همکاری مشترک مطرح شده است تا با استفاده از ظرفیت رسانه، مفاهیم قرآن کریم و کاربرد آن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بیش از پیش برای مردم تبیین و ترویج شود.

وی با تأکید بر ضرورت گفتمان‌سازی قرآنی در جامعه گفت: مفاهیم قرآن کریم باید به‌صورت مستمر و جریان‌ساز در برنامه‌های رسانه‌ای و فضای عمومی جامعه حضور داشته باشد تا معارف این کتاب آسمانی به گفتمانی جاری در زندگی مردم تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، صداوسیمای مرکز فارس و اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس هر کدام نماینده‌ای را برای پیگیری و هماهنگی امور مشترک قرآنی معرفی خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین کارگروه مشترکی میان دو مجموعه برای پیگیری و عملیاتی‌سازی برنامه‌های مورد توافق تشکیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام ولدان در پایان با تقدیر از فعالیت‌ها و اقدامات صداوسیمای مرکز فارس در حوزه قرآن کریم، بر تداوم و توسعه همکاری‌های مشترک تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت گسترده رسانه می‌تواند نقش مؤثری در تقویت فرهنگ قرآنی و تبدیل معارف قرآن کریم به گفتمانی جاری در زندگی مردم داشته باشد.