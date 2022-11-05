به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی ظهر شنبه در آیین تجلیل از خادمان و خیران موکب العباس (ع) اردبیل، اظهار کرد: برنامه اقتصادی جامع و تخصصی برای استان اردبیل با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال‌زایی ۳۰ هزار نفری تدوین می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشهود است، حمایت‌های خوبی برای برنامه‌های اجرایی دولت سیزدهم در دستور کار است که تصمیمات اساسی و مناسب برای این حمایت‌ها انجام گرفته است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه سرانه درآمد استان اردبیل در حال حاضر وضعیت نامطلوبی دارد، گفت: با توجه به اینکه مسئله اصلی استان اردبیل کمک به بهبود وضعیت اقتصادی است نیازمند برنامه جامع و تخصصی در حوزه اقتصادی استان برای تحقق اهداف مورد نظر در این راستا برای بهبود وضعیت موجود هستیم.

عاملی با اشاره به مشکلات اساسی پیش آمده در استان اردبیل و حوزه راه‌های مواصلاتی ادامه داد: با توجه به اینکه اردبیل جزو معدود استان‌هایی است که با بزرگراه به پایتخت متصل نشده، بنابراین باید اقدامات شاخص و اساسی در این حوزه مبنای کار قرار گیرد تا بتوانیم در چشم‌انداز چند ساله در راستای بهبود و ارتقای وضعیت راه‌های مواصلاتی استان اقدامات مناسبی انجام دهیم.

وی افزود: در تلاش هستیم تا راه‌آهن اردبیل - میانه پس از سالیان طولانی تکمیل و پس از آن نیز با اجرای پروژه راه‌آهن اردبیل - پارس‌آباد، خط ریلی ایران به کشورهای حوزه قفقاز متصل شود.