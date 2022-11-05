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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد؛

اتخاذ تدابیر لازم برای پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی

اتخاذ تدابیر لازم برای پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی

رئیس جمهور گفت: تدابیر لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی به منظور کاهش هزینه داروها در سبد خانوار اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با ابراز خرسندی از کاهش آمار ابتلاء و متوفیان این بیماری و بهبود وضعیت رنگ‌بندی کرونایی کشور بر تداوم آموزش و رعایت کامل ضوابط بهداشتی برای عبور ایمن از سویه‌های جدید بیماری تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به شیوع آنفلوآنزای فصلی در کنار بیماری کرونا گفت: کارشناسان تنها راه پیشگیری از بیماری و کاهش ابتلاء را استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی می‌دانند که انتظار می‌رود مردم به ویژه در اماکن عمومی پرتردد نسبت به این مسئله توجه کافی داشته باشند.

اتخاذ تدابیر لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی به منظور کاهش هزینه داروها در سبد خانوار از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز بود.

رئیسی با اشاره به نزدیک بودن روز پرستار، از زحمات پرستاران در خدمت‌رسانی به بیماران و صیانت از جان مردم به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا قدردانی و بر تسریع در پرداخت معوقات تعرفه پرستاری تاکید کرد و آن را قدردانی عملی از این قشر زحمتکش دانست.

در این جلسه همچنین با توجه به برگزاری قریب الوقوع جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ و تردد هموطنان و گردشگران بین ایران و قطر، بر ضرورت انجام تست پی.سی. آر از مسافران در مبادی ورودی کشور در این ایام تاکید شد.

کد مطلب 5625000
هادی رضایی

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