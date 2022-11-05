دسته عزاداری خادمان حرم حضرت معصومه(ع) برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه (س) طبق هر ساله دسته عزاداری خادمان و زائران کریمه اهل بیت (ع) پیش از ظهر شنبه از میدان میر و بیت النور که محل عبادت حضرت معصومه (س) در مدت اقامت ۱۷ روزه ایشان به قم بوده است برگزار شد.

خادمان حرم مطهر حضرت معصومه (س) در حالی که پرچم‌های عزا به دست داشتند با زمزمه نوای «یا فاطمه اشفی لنا فی الجنه» از خیابان عمار یاسر به سمت چهار بازار و آنجا به سمت میدان آستانه و حرم مطهر حرکت کردند.

تجمع خادمان در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر برگزار شد و حسینی نژاد از مداحان اهل بیت به مداحی پرداخت و حجت الاسلام مؤمنی نیز در خصوص شخصیت حضرت معصومه (س) سخنرانی کرد.

محفل عزاداری نوجوانان فاطمی نیز به مناسبت رحلت شهادت گونه بانوی کرامت با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان، مداحی سیدرضا نریمانی و با حضور دانش آموزان نوجوان استان قم در حرم مطهر برگزار شد.

از صبح روز رحلت بانوی کرامت نیز دسته‌های عزاداری هیئت‌های مذهبی از نقاط مختلف شهر مقدس قم به سمت حرم مطهر حرکت کرده و به عزاداری پرداختند.

مراسم شام رحلت حضرت معصومه (س) نیز امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار می‌گردد و پس از آن آئین شمع گردانی خادمان برگزار می‌شود.