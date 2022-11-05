تیم ملی والیبال نشسته بانوان مقابل اسلوونی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال نشسته ایران و اسلوونی در چارچاب روز دوم مسابقات قهرمانی جهان امروز شنبه در بوسنی برگزار شد.

در این دیدار بانوان ملی پوش والیبال نشسته ایران با نتیجه ۳ به یک مقابل حریف خود متحمل شکست شدند. آنها در روز نخست مسابقات هم نتیجه دیدار با آمریکا را سه به یک واگذار کرده بودند.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان روز یکشنبه سومین و آخرین دیدار مقدماتی خود در مسابقات قهرمانی جهان را برابر کانادا برگزار می کند.

هشتمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان همزمان با سیزدهمین دوره بخش مردان تا ۲۰ آبان ماه در بوسنی پیگیری می شود. دو تیم برتر این دوره رقابت ها در هر بخش صاحب سهمیه پارالمپیک خواهند شد.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان صاحب جایگاه نهم شد.