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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۶

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم:

دوچرخه سوار جهرمی نایب قهرمان کشور شد

دوچرخه سوار جهرمی نایب قهرمان کشور شد

جهرم - سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم از نایب قهرمانی ورزشکار جهرمی در مسابقات دوچرخه سواری کشور خبر داد.

خدیجه رمضانلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در پی مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری پیشکسوتان ایران که در استان البرز برگزار شد، «محمود قناعت پیشه» در ماده استقامت جاده به مقام دوم کشوری دست پیدا کرد و در ماده تایم تریل انفرادی در رده سنی ۵۵ تا ۶۰ سال به مدال برنز رسید و مجوز ورود به اردوی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات آسیایی را کسب کرد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم افزود: همچنین «سلمان خدایی» در رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال در ماده تایم تریل انفرادی به مقام سوم و «سهراب پیلتن» در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال به مقام سوم دست پیدا کردند.

وی بیان کرد: این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۶۰ رکابزن از ۲۶ استان در ماده تایم تریل انفرادی برگزار شد و شرکت کنندگان مسافت ۷ کیلومتری را رکاب زدند.

رمضانلی اظهار کرد: در پایان این رقابت سنگین و هیجانی ورزشکاران جهرمی توانستند با ثبت زمان بهتر رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کنند.

کد مطلب 5625071

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