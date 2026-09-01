وقف ۳۴۲ متر زمین برای توسعه مسجد روستای کال سفلی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: سنت وقف یکی از ظرفیت‌های ماندگار برای تأمین نیازهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود و در همین راستا، یک واقف نیک‌اندیش در روستای کال با اختصاص بخشی از املاک خود، زمینه حمایت از توسعه زیرساخت‌های مذهبی این روستا را فراهم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند بیان کرد: این موقوفه توسط ابوبکر محمدی به ثبت رسیده و شامل یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۴۲ مترمربع است.

وی افزود: این زمین با نیت احداث و توسعه مسجد روستای کال سفلی وقف شده و ارزش تقریبی آن سه میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، ثبت این موقوفه را جلوه‌ای از تداوم مشارکت مردم در امور خیر دانست و گفت: وقف زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که نیازهای واقعی جامعه در تعیین نیت واقفان مورد توجه قرار گیرد.

کاروند با اشاره به ثبت ۳۰ وقف جدید در استان طی یک سال گذشته بیان کرد: توسعه فرهنگ وقف نیازمند حرکت به سمت موقوفات جدید و متناسب با مسائل و نیازهای روز جامعه است.

وی ادامه داد: اگرچه وقف در حوزه‌های مذهبی و فرهنگی جایگاه ویژه‌ای دارد، اما امروز موضوعاتی همچون ایجاد اشتغال، تقویت فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از زوج‌های جوان، تسهیل ازدواج و گسترش علم و دانش نیز از جمله نیازهایی است که می‌توان برای آنها موقوفات جدید ایجاد کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان خاطرنشان کرد: ایجاد موقوفات اقتصادی و درآمدزا می‌تواند منابع مالی پایداری برای انجام امور خیر فراهم کند و از این طریق زمینه حمایت از جوانان، توسعه آموزش و تقویت فعالیت‌های علمی و اجتماعی فراهم شود.

کاروند با تأکید بر ضرورت ترویج وقف‌های نیازمحور عنوان کرد: واقفان و خیران می‌توانند با شناسایی مسائل موجود در جامعه و انتخاب نیت‌های متناسب با این نیازها، آثار وقف خود را به حوزه‌های گسترده‌تری تسری دهند.

وی در پایان از اقدام ابوبکر محمدی برای اختصاص این زمین به توسعه مسجد روستای کال سفلی قدردانی کرد و گفت: امید است همزمان با هفته وقف، شاهد افزایش مشارکت خیران و ثبت موقوفات جدید با رویکرد پاسخگویی به نیازهای جامعه در استان کردستان باشیم.