سهم ۳۲ درصدی سالمندان از جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقراریان در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در حکمرانی به هشدارهای دلسوزان توجه نمی شود، اظهار کرد: برای مثال در مصرف سوخت و انرژی، کارشناسان بارها هشدار دادند که این موضوع در سالهای آینده به مسئله حکمرانی تبدیل می شود اما به آن توجهی نشد.

وی افزود: اگر مردم پای کار نیایند، اساتید دانشگاهی به موضوع نپردازند و نمایندگان مجلس وارد عمل نشوند، این مسئله حکمرانی در سال ۱۴۳۰ به یک بحران تبدیل خواهد شد. از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ جمعیت سالمندان از بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به بیش از هشت میلیون نفر رسید. ۶۰ درصد سالمندان هم تنها زندگی می کنند.

اقراریان با بیان اینکه تا سال ۱۴۳۰ سالمندان ۳۲ درصد از جامعه را به خود اختصاص می دهند، تصریح کرد: ما شاهد تقدم امر سیاسی بر حکمرانی هستیم. بیکاری و تورم هیچ یک مشکل سیاسی نیستند و با حکمرانی قابل حل هستند. سوالی که پیش می آید این است که با وجود هشدارها چرا این مشکلات با نظام حکمرانی قابل حل نیست؟

رئیس کمیته حقوقی شورا گفت: از شهرداری تهران هم درخواست می کنیم که به پیری جمعیت در نظام برنامه ریزی توجه کند؛ هرچند شهرداری تنها بازیگر شهر تهران نیست اما یکی از مؤثرین بازیگران شهر به شمار می رود و امیدواریم با افق ۱۴۳۰ برنامه ای در زمینه پیری جمعیت در نظر گرفته شود.