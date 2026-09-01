به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سهشنبه در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی و اقتصادی هفته دولت در شهرستان، با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت اظهار کرد: امروز برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی و اقتصادی هفته دولت در این شهرستان حضور داریم.
وی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان بومی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان بومی مورد توجه و تأکید قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به رفع مشکلات و دغدغههای این عزیزان اهتمام ورزیم.
استاندار بوشهر از بهرهبرداری از ۳۵ واحد تولیدی در استان طی هفته دولت امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: برای اجرای این واحدها بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده است.
زارع با اشاره به نقش سرمایهگذاران بومی در توسعه اقتصادی استان افزود: این واحد تولیدی نیز با تلاش سرمایهگذاران بومی و حمایت دولت تکمیل و راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: توسعه واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایهگذاریهای بومی میتواند زمینهساز افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد استان بوشهر باشد.
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