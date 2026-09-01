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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

بهره‌برداری از ۳۵ واحد تولیدی در استان بوشهر

بهره‌برداری از ۳۵ واحد تولیدی در استان بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر از بهره‌برداری ۳۵ واحد تولیدی در استان طی هفته دولت امسال با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت در شهرستان، با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت اظهار کرد: امروز برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت در این شهرستان حضور داریم.

وی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان بومی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان بومی مورد توجه و تأکید قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع مشکلات و دغدغه‌های این عزیزان اهتمام ورزیم.

استاندار بوشهر از بهره‌برداری از ۳۵ واحد تولیدی در استان طی هفته دولت امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: برای اجرای این واحدها بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.

زارع با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران بومی در توسعه اقتصادی استان افزود: این واحد تولیدی نیز با تلاش سرمایه‌گذاران بومی و حمایت دولت تکمیل و راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: توسعه واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بومی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد استان بوشهر باشد.

کد مطلب 6933926

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