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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:

خراسان رضوی استان پیشتاز در مصرف کالاهای فرهنگی است

خراسان رضوی استان پیشتاز در مصرف کالاهای فرهنگی است

مشهد ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی، استان پیشتاز کشور در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاده ظهر شنبه در حاشیه یک‌صد و سی و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان خراسان رضوی در حوزه مصرف کالاهای فرهنگی از جمله استان‌های پیشتاز کشور است و در این عرصه، عرضه کالاهای فرهنگی بیش از همه برای نوجوانان و جوانان ارزش و اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا این قشر از جامعه ما هم اکنون در معرض مستقیم تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارند و نباید در برابر برنامه ریزی‌های مدون جریان ضدانقلاب برای استحاله معرفتی قشر آینده ساز کشور، فرزندان انقلاب را موردغفلت قرار داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: در طرح سبد فرهنگی خانوار که قرار شد تا همه دستگاه‌های استان به دلیل برخورداری از مخاطب فرهنگی دولایه شامل خانواده کارکنان و قشر مخاطب و جامعه هدف، از یک سبد فرهنگی شامل محصولات فرهنگی منتخب همچون کتاب، تولیدات تصویری و نمایش‌های مناسبتی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: این سبد اقلام فرهنگی توسط کارگروهی از نمایندگان دستگاه‌های توانمند فرهنگی همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد، سازمان تبلیغات اسلامی استان، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر نهادها در بازه‌های زمانی ماهانه و از محل دو درصد بودجه فرهنگی هر سازمان تأمین می‌شود و خوشبختانه تاکنون بیش از ۴۷ دستگاه و سازمان مختلف با سبد خدمات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقت کرده اند تا خدمات فرهنگی را به خانواده کارکنان خود ارائه دهند.

گفتنی است؛ تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی استان برای تصمیم گیری پیرامون برنامه‌های فرهنگی جام جهانی از جمله مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 5625073

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