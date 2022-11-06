  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۷:۵۸

مقتدایی در گفتگو با مهر:

مردم از دخالت‌های غرب خشمگین هستند/استقلال در هویت ایرانیان است

مردم از دخالت‌های غرب خشمگین هستند/استقلال در هویت ایرانیان است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از دخالت برخی از غربی‌ها در امور ایران، گفت: مردم ما از دخالت‌های اروپا و آمریکا خشمگین هستند.

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و اتحادیه اروپا با شدت بخشیدن به دخالت‌های خود در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران معیارهای بین‌المللی را بر هم زدند، گفت: یکی از قواعد آمره بین‌الملل آن است که همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد باید اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و به رسمیت شناختن حاکمیت داخلی آنان را محترم بشمارند.

وی متذکر شد: آمریکایی‌ها سال‌هاست که این قانون را نقض کردند و اتحادیه اروپا این روزها به شدت در امور ایران دخالت می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در هفته‌های گذشته آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان، فرانسه و آلمان در امور داخلی کشورمان دخالت کردند. آنان در اتاق‌های شیشه‌ای خود نشسته اند و جلوی سفارت خانه‌های ما اغتشاش و ناآرامی را طراحی می‌کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم ما از حرکات و دخالت‌های اروپا و آمریکا خشمگین هستند، چرا که توجه به استقلال و تمامیت ارضی کشور جزئی از هویت ایرانیان شده است.

مقتدایی تاکید کرد: همه دولت‌های غربی باید بدانند که اگر می‌خواهند نزد افکار عمومی ایران جایگاه داشته باشند، باید حریم مستقل ایران را به رسمیت بشناسند.

کد مطلب 5625081
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      شما که علامه دهر هستید بفرمائید مردم از دخالت های شرق ( روس ) چقدر خوشحال یا نارحتند . چون اولین شعار انقلاب نه شرقی و بعد نه غربی بوده است .
    • مهدی AE ۰۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خداوکیلی چی میزنید از کی میگیرید ؟؟؟ به ماهم بگید؟؟؟مردم دارن نابودمیشن زیره فشاراقتصادی و تورم با دو زار حقوق....ما با غرب و شرق چیکار داریم...وقتی مسئولین مملکت انقدر دروغگو هستن اوضاع ازاین بدتر هم میشه...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها