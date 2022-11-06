عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آمریکاییها و اتحادیه اروپا با شدت بخشیدن به دخالتهای خود در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران معیارهای بینالمللی را بر هم زدند، گفت: یکی از قواعد آمره بینالملل آن است که همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد باید اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و به رسمیت شناختن حاکمیت داخلی آنان را محترم بشمارند.
وی متذکر شد: آمریکاییها سالهاست که این قانون را نقض کردند و اتحادیه اروپا این روزها به شدت در امور ایران دخالت میکند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در هفتههای گذشته آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان، فرانسه و آلمان در امور داخلی کشورمان دخالت کردند. آنان در اتاقهای شیشهای خود نشسته اند و جلوی سفارت خانههای ما اغتشاش و ناآرامی را طراحی میکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم ما از حرکات و دخالتهای اروپا و آمریکا خشمگین هستند، چرا که توجه به استقلال و تمامیت ارضی کشور جزئی از هویت ایرانیان شده است.
مقتدایی تاکید کرد: همه دولتهای غربی باید بدانند که اگر میخواهند نزد افکار عمومی ایران جایگاه داشته باشند، باید حریم مستقل ایران را به رسمیت بشناسند.
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